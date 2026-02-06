EE.UU. intenta deportar a niño ecuatoriano Liam Conejo tras su liberación

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos estaría intentando deportar a Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano de cinco años que fue detenido en en Minnesota y liberado a finales de enero.

Un reporte de Univision señaló que la agencia federal negó que esté solicitando una expulsión acelerada, luego de que la abogada del menor Danielle Molliver dijo a The New York Times que la administración de Donald Trump buscaba una deportación rápida.

La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, sostuvo que se trata de “un procedimiento estándar” y aseguró que “no hay nada de represalia en la aplicación de las leyes de inmigración del país”, citó la cadena de noticias.

Liam Conejo y su padre tras ser liberados. Crédito: Joaquín Castro (@JoaquinCastrotx) | Cortesía

El niño y su padre, originarios de Ecuador, fueron detenidos el 20 de enero en un suburbio de Minneapolis y trasladados posteriormente a un centro de detención migratoria en Dilley, Texas. Ambos regresaron a Minnesota el domingo pasado.

Sin embargo, el medio HuffPost informó que el DHS adelantó la audiencia de asilo de Liam y su familia para este viernes por la mañana, lo que abre la posibilidad de que puedan ser deportados de inmediato.

La familia tenía prevista la cita para finales de mes, pero el cambio se produjo de forma abrupta y tomó por sorpresa incluso a las autoridades escolares del menor.

El niño y su padre estuvieron detenidos durante 12 días en Texas, período en el que la salud de Liam se deterioró, mientras que el DHS no presentó pruebas de que el padre estuviera en el país irregularmente ni tuviera antecedentes penales, según ese medio.

El congresista demócrata Joaquín Castro, quien ayudó a gestionar el regreso del menor a Minnesota desde el centro de detención en Texas, afirmó que el niño “quedó traumatizado” y ahora enfrenta la posibilidad de ser expulsado del país.

“Ahora la administración Trump intenta llevárselo de nuevo”, señaló en redes sociales.

Update: On my way to the South Texas ICE Processing Center (STIPC). pic.twitter.com/5VNcdI8N1V — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 6, 2026

La superintendente del distrito escolar de Columbia Heights, Zena Stenvik, advirtió antes de la audiencia que situaciones como esta afectan la estabilidad de los menores.

“Los niños aprenden mejor cuando se sienten seguros, apoyados y rodeados de adultos de confianza. Merecen estar en la escuela aprendiendo y creciendo, no viviendo con el miedo a la separación”, expresó en un comunicado recogido por HuffPost.

