Juez ordena liberar a niño de 5 años detenido por ICE junto a su padre en Minnesota

Un juez federal en Texas ordenó este sábado la liberación inmediata del niño ecuatoriano Liam Conejo Ramos, de 5 años, y de su padre, quienes permanecen detenidos en un centro de inmigración desde el pasado 20 de enero, tras ser trasladados desde Minnesota.

El fallo, emitido por el juez Fred Biery, establece que ambos deben quedar en libertad antes del martes del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, ubicado en la ciudad de Dille, según informó el diario Express-News.

En su decisión, el magistrado afirmó que el caso “tiene su génesis en la búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada por el gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños”.

Detención en medio de redadas migratorias

Liam fue uno de los cuatro menores detenidos el 22 de enero por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el distrito escolar de Columbia Heights, en Minnesota, como parte de las redadas intensivas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, operativos que en ese estado ya han dejado dos personas muertas.

Al niño y a su padre los arrestaron en la entrada de su vivienda, justo cuando regresaban del colegio. Posteriormente los trasladaron a un centro de detención familiar en Texas.

La imagen del menor —con un gorro azul de invierno con orejas de conejo y una mochila de Spider-Man, mientras un agente federal enmascarado esperaba detrás de él— se viralizó en las redes sociales y se convirtió en símbolo del impacto de las redadas en niños migrantes.

Esta semana, un grupo de congresistas, entre ellos Joaquín Castro, visitó el centro de detención para evaluar sus condiciones y se reunió con el padre de Liam, cuya deportación también quedó bloqueada por la corte.

Durante ese encuentro, el hombre expresó su preocupación por el estado emocional de su hijo y aseguró que “no ha sido el mismo” desde que los detuvieron.

Denuncias sobre condiciones inhumanas

Los abogados de la familia Ramos sostienen que ambos se encuentran legalmente en Estados Unidos como parte de un proceso de solicitud de asilo. No obstante, las autoridades migratorias alegan que el permiso venció en abril del año pasado.

La defensa también denunció condiciones deplorables dentro del centro de detención: agua que no siempre es potable, alimentos con insectos, tierra y restos que los hacen incomibles, y falta de acceso real a educación para los niños.

Los menores apenas reciben una hora diaria de actividades que funcionan como guardería. Además, aseguran que son tratados con dureza por los guardias y los someten a humillaciones constantes.

