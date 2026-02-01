Niño Liam Conejo y su padre ya están en Minnesota: “Ahora son libres”

Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años, y su padre Adrián Conejo Arias fueron liberados este sábado de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Texas tras una orden judicial que puso fin a su reclusión. Ya se encuentran de vuelta en Minnesota, confirmó el representante demócrata Joaquín Castro, de acuerdo con AP.

Padre e hijo, de origen ecuatoriano, habían sido detenidos el 20 de enero en un suburbio de Minneapolis y trasladados posteriormente al centro de detención familiar de Dilley, en el sur de Texas.

Liam and his Dad walked out of Dilley detention center last night. They should have never been there in the first place. Thanks to your voices and outcry, they are now free. pic.twitter.com/eUulSWBROn — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 1, 2026

Katherine Schneider, portavoz del congresista Castro, indicó que ambos llegaron a su hogar en Minnesota luego de que el legislador los recogiera el sábado por la noche en Dilley y los acompañara durante el viaje de regreso.

“Ahora son libres”, manifestó Castro.

El caso generó una fuerte reacción pública después de que se difundieran imágenes del niño con un gorro azul de conejito y una mochila infantil, rodeado de agentes federales, escenas que se convirtieron en símbolo de la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump en Minneapolis, según AP.

En la orden que concedió la liberación, el juez federal Fred Biery lanzó críticas al gobierno y sostuvo que el caso surgió de una búsqueda “mal concebida e incompetentemente implementada” de cuotas diarias de deportación, incluso a costa de causar trauma a menores.

El Departamento de Seguridad Nacional rechazó la versión de que el niño haya sido perseguido o arrestado. En un comunicado, la subsecretaria Tricia McLaughlin afirmó que ICE detuvo únicamente al padre y que la madre del menor se negó a llevárselo, por lo que Conejo Arias pidió que su hijo permaneciera con él.

Yesterday, five-year-old Liam and his dad Adrian were released from Dilley detention center. I picked them up last night and escorted them back to Minnesota this morning.



Liam is now home. With his hat and his backpack.



Thank you to everyone who demanded freedom for Liam. We… pic.twitter.com/XmUvXEthma — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 1, 2026

El gobierno estadounidense sostiene que Adrián Conejo Arias ingresó de forma irregular al país en diciembre de 2024. Sin embargo, el abogado de la familia afirma que el padre tiene una solicitud de asilo pendiente que le permite permanecer legalmente en Estados Unidos.

Durante el traslado de regreso a Minnesota, Castro escribió una carta a Liam en la que le dijo quehabía “conmovido al mundo” y que muchas personas rezaron para que regresara a casa. El mensaje fue compartido en redes sociales junto a fotografías del niño, esta vez con una mochila de Pikachu.

El regreso del menor también fue celebrado por líderes políticos de Minnesota.

La senadora Amy Klobuchar afirmó que el niño “debería estar en la escuela y con su familia, no en un centro de detención” y, por su parte, la representante Ilhan Omar publicó una imagen junto a Liam, su padre y Castro, dándole la bienvenida a casa.

Sigue leyendo:

• Niño de 5 años y su padre abordan avión a Minneapolis luego de su liberación

• Juez ordena liberar a niño de 5 años detenido por ICE junto a su padre en Minnesota

• Madre de niño ecuatoriano de 5 años detenido por ICE en Minnesota: “Estoy aquí para decir la verdadera versión de los hechos”