Giselle Blondet habla del poder de la música en su proceso de recuperación 

La presentadora puertorriqueña Giselle Blondet subió esta semana un video en el que habló de cómo la música ha sido un factor clave en el proceso de recuperación luego de la cirugía a la que se sometió hace unos meses.

En su cuenta en Instagram, la conductora de La Mesa Caliente compartió un video de un momento en el que compartió con el cantante Ricardo Arjona, a quien admira mucho por su carrera artística.

“Hace un año estaba disfrutando de esta presentación íntima de Ricardo Arjona… ¡Qué noche!”, escribió la también actriz.

Luego, explicó cómo ha cambiado muchas cosas después de este tiempo, pero siguen presentes las canciones de Arjona para acompañarla. “Hoy lo escucho desde casa, acompañando mi proceso con sus canciones. La vida nos pone pruebas, pero la actitud y una buena playlist lo curan todo”.

Los seguidores de la boricua han dejado cientos de comentarios para desearle que se recupere pronto y poder verla de nuevo en el show de Telemundo. “Salud perfecta, en nombre de Dios”, “Recupérate pronto que te esperamos en los shows de Miami”.

Otros han afirmado: “¡Te deseo pronta y completa recuperación! Que Dios te bendiga .. eres uno de mis ejemplos a seguir!”, “Pronta recuperación. Dios es bueno”.

¿Qué se sabe de la salud de Giselle Blondet?

Hace unos días, la famosa hablaba en su cuenta en Instagram de cómo avanzaba en su recuperación.

En un mensaje que compartió, Blondet indicó: “Yo sé que muchos se están preguntando por qué no me ven en la televisión. Voy a contarles un poquito. Saben que hace unas cuantas semanas me operaron de la espalda y la recuperación ha sido un poco más complicada de lo que me podía imaginar”.

También, hablaban de cómo se ha aferrado a la fe en medio de estas circunstancias: “A veces Dios permite que el mundo se detenga para que podamos ver con claridad. Ha sido un proceso complicado, pero voy de la mano de Dios y de ustedes. Sus mensajes son mi mejor medicina ahora mismo. Gracias por tanto. Los quiero”.

