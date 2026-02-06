window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Krispy Kreme rompe el marcador: Consigue una docena extra por $2 y sé el MVP de la fiesta 

Sé el MVP del domingo con Krispy Kreme. Compra una docena y lleva la segunda por solo $2 para darle el toque dulce a la fiesta del Big Game

¿Donas con forma de balón y césped de glaseado? Descubre la colección que está inundando las redes.

¿Donas con forma de balón y césped de glaseado? Descubre la colección que está inundando las redes. Crédito: Krispy Kreme | Cortesía

Por  Miyeilis Flores

La nueva colección de donas de Krispy Kreme es el postre ideal para el Big Game y viene acompañada con una oferta que parece un error, pero es real: ¡Una docena extra por solo $2.

Los clientes tendrán la oportunidad de ganar este fin de semana sin siquiera pisar la cancha. La caja especial para el Super Bowl puede ser el boleto directo a la gloria, al incluir las siguientes donas:

  • 6 Donas de Fútbol: Rellenas de suave Kreme, bañadas en chocolate y con sus icónicos cordones blancos.
  • 2 Donas de Poste de Gol: Una base Original Glazed con glaseado verde (césped incluido) y un poste de portería de crema de mantequilla amarilla.
  • 4 Original Glazed®: El clásico que nunca falla y que se derrite en tu boca.

 Cómo para duplicar la felicidad por $2

Para aprovechar la oferta hay datos que debes tener en cuanta:

  • La Promo: Si compras cualquier docena, te llevas la segunda (Original Glazed) por solo $2.
  • ¿Cuándo?: De viernes a domingo.
  • El Código: Si pides en línea o por la app para recoger, usa el código SCORE.

Hay un límite de 2 docenas en tienda física, así que llega temprano porque estas bellezas van a volar más rápido que un pase de 50 yardas.

 ¿Cómo conseguirlas?

No esperes al pitazo inicial. Puedes pedirlas ya mismo en tiendas, por la app o incluso reservarlas para tu evento en krispykreme.com/catering.

¿Vas a ver el juego solo por el medio tiempo o por la comida? Sea como sea, etiqueta tus fotos con #KrispyKreme y presume que tú sí sabes armar un menú de campeonato.

