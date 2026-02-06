Krispy Kreme rompe el marcador: Consigue una docena extra por $2 y sé el MVP de la fiesta 

La nueva colección de donas de Krispy Kreme es el postre ideal para el Big Game y viene acompañada con una oferta que parece un error, pero es real: ¡Una docena extra por solo $2.

Los clientes tendrán la oportunidad de ganar este fin de semana sin siquiera pisar la cancha. La caja especial para el Super Bowl puede ser el boleto directo a la gloria, al incluir las siguientes donas:

6 Donas de Fútbol: Rellenas de suave Kreme, bañadas en chocolate y con sus icónicos cordones blancos.

Rellenas de suave Kreme, bañadas en chocolate y con sus icónicos cordones blancos. 2 Donas de Poste de Gol: Una base Original Glazed con glaseado verde (césped incluido) y un poste de portería de crema de mantequilla amarilla.

Una base Original Glazed con glaseado verde (césped incluido) y un poste de portería de crema de mantequilla amarilla. 4 Original Glazed®: El clásico que nunca falla y que se derrite en tu boca.

Cómo para duplicar la felicidad por $2

Para aprovechar la oferta hay datos que debes tener en cuanta:

La Promo: Si compras cualquier docena, te llevas la segunda (Original Glazed) por solo $2 .

Si compras cualquier docena, te llevas la segunda (Original Glazed) por . ¿Cuándo?: De viernes a domingo.

De viernes a domingo. El Código: Si pides en línea o por la app para recoger, usa el código SCORE.

Hay un límite de 2 docenas en tienda física, así que llega temprano porque estas bellezas van a volar más rápido que un pase de 50 yardas.

¿Cómo conseguirlas?

No esperes al pitazo inicial. Puedes pedirlas ya mismo en tiendas, por la app o incluso reservarlas para tu evento en krispykreme.com/catering.

¿Vas a ver el juego solo por el medio tiempo o por la comida? Sea como sea, etiqueta tus fotos con #KrispyKreme y presume que tú sí sabes armar un menú de campeonato.

Sigue leyendo: