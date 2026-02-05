Bad Bunny lidera lista de canciones más escuchadas en Apple Music en China

Bad Bunny, cantante puertorriqueño, es un fenómeno musical que llega a países inesperados como China, en donde ha liderado recientemente la lista de canciones más escuchadas en Apple Music en ese país con Debí tirar más fotos.

Este anuncio ha sido sorpresivo, debido a que en el gigante asiático eligen principalmente producciones en mandarín, otras canciones de kpop o temas en inglés.

La plataforma señala que el Conejo Malo superó en el ranking a lanzamientos recientes de artistas internacionales y locales que habitualmente lideran las listas en China.

Con esto, el boricua demuestra la capacidad que tiene para situarse en mercados no hispanohablantes a través de plataformas digitales globales.

El álbum Debí tirar más fotos, que incluye el tema por el que está siendo popular en estos momentos en tierras asiáticas, exalta la cultura puertorriqueña y además envía mensajes sobre la libertad, el amor, la migración y los valores de su patria.

Por este trabajo, el artista fue reconocido el pasado domingo con el Grammy a Mejor Álbum del Año, siendo la primera vez que un disco completamente en español logra este galardón.

Bad Bunny se alista para el Super Bowl

Pero además, si el momento no fuera ya lo suficientemente especial, Bad Bunny cantará este 7 de febrero en el show de medio tiempo del Super Bowl, otra experiencia emblemática en su carrera.

En la rueda de prensa que ofreció este jueves, el intérprete de ‘Eoo’ habló de lo que prepara para su espectáculo: “Ha sido increíble. Todo el mundo está muy emocionado. Todo el mundo me desea buena suerte. Dios te bendiga. Me siento genial. Todo el que me para en la calle o donde sea que vaya, solo me desean cosas buenas y sé que el mundo va a ser feliz este domingo y van a divertirse y van a bailar y van a pasar un buen rato”.

Además comentó: “Va a ser divertido y va a ser fácil y la gente solo tiene que preocuparse por bailar. Sé que les dije que tenían cuatro meses para aprender español. Ni siquiera tienen que aprender español”.

