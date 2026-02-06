Nieve y frío aún más extremo: fin de semana blanco en Nueva York tras racha de 17 muertos

Una nevada esta noche seguida del aire más frío de la temporada traerá consigo sensaciones térmicas peligrosas y condiciones potencialmente adversas a la zona triestatal durante el fin de semana.

Se perfila que la mañana del domingo sea la más fría de este invierno hasta ahora, con temperaturas cercanas a los -14 grados Celsius y sensaciones térmicas peligrosamente bajas, advirtió ABC News.

Las nevadas y los chubascos de nieve se esperan esta noche desde las 7 p.m. hasta las 5 a.m. del sábado, con una acumulación de hasta una pulgada de nieve (2.5 cms) en la mayoría de las áreas. En partes del valle del Hudson, Long Island, las montañas Catskill y los Poconos se podrían acumular más: hasta 3 pulgadas (7.5 cms), con posibles ráfagas de nieve más intensas después de la medianoche y durante la madrugada del sábado. La visibilidad podría disminuir rápidamente durante estas ráfagas, lo que provocaría carreteras resbaladizas.

Para mañana sábado la mayor preocupación no será la nieve, sino el frío: una masa de aire ártico llegará a primera hora del día y los vientos se intensificarán rápidamente. Las ráfagas podrían alcanzar entre 40/50 mph (65 a 80 kph) por la tarde, lo que provocará sensaciones térmicas muy por debajo de 0 grados F (-17C) en toda la región.

En la ciudad de Nueva York las sensaciones térmicas podrían llegar a estar entre -10 y -15F (-23 y -26C), especialmente al norte y al oeste. En esas condiciones la congelación puede producirse en 20 a 30 minutos, incluso más rápido. Se recomienda limitar el tiempo al aire libre este fin de semana y vestirse con varias capas de ropa.

La principal preocupación es la sensación térmica: la temperatura percibida en la piel a medida que el viento elimina la capa protectora de calor del cuerpo. Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce. La congelación puede ocurrir en la piel expuesta en tan sólo 15 a 30 minutos en estas condiciones.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.

La última nevada en Nueva York, la tormenta Fern del 25 de enero, dejó 17 muertos en la ciudad; y casi dos semanas después aún hay hielo acumulado en la calle debido a la racha de aire frío.