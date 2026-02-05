Así quedaron definidos los rosters de todos los equipos del Clásico Mundial de Béisbol 2026
Se dieron a conocer los rosters para el Clásico Mundial de Béisbol. Estados Unidos confirmó su poderoso lineup
El jueves, a través de MLB Network, fueron anunciados los rosters oficiales de 30 jugadores de cada una de las selecciones participantes en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que arranca el próximo 5 de marzo, a lo largo de cuatro sedes: Miami, Puerto Rico, Houston y Tokio.
Estados Unidos mandará lo mejor que tiene, incluyendo a Aaron Judge, Cal Raleigh y Kyle Schwarber, los mejores bateadores norteamericanos en la temporada.
También tendrán sus mejores brazos en Tarik Skubal, Paul Skenes y Logan Webb. Otros lanzadores que estarán serán Michael Wacha, Clayton Kershaw, Matthew Boyd, David Bednar, entre otros.
Japón se la va a jugar con muchos con la liga, pero el líder sin duda alguna será Shohei Ohtani, quien además será acompañado por Munetaka Murakami y por el pitcher Yoshinobu Yamamoto, MVP de la Serie Mundial.
República Dominicana es otro de los que podría ser favorito con un roster que incluye al pelotero mejor pagado de la historia, Juan Soto, de los New York Mets, además de tener a Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado y Jeremy Peña, por mencionar a algunos.
En cuanto a los pitchers se encuentra Sandy Alcántara, Camilo Doval, Brayan Bello, Seranthony Domínguez, Wandy Peralta y Luis Severino.
Otros contendientes
Una de las grandes expectativas era saber si Venezuela iba a contar con grandes peloteros para el Clásico Mundial. Con la baja de Altuve y toda la situación política, era un enigma el equipo venezolano, pero contará con Luis Arraez, quien en el 2025 tuvo la mayor tasa de contacto en MLB con 94.7%. Su OPS fue el 106 entre los 145 calificados, además tendrá a Eugenio Suárez, y lanzadores como Eduardo Rodríguez y José Alvarado.
Puerto Rico tendrá un roster sin una de sus grandes figuras, una de las razones por las que amagaron con no ir al Clásico Mundial. A pesar de ello, tendrán a Nolan Arenado y al veterano Eddie Rosario.
México, que dio la gran sorpresa al instalarse hasta las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol en el 2023, donde fueron eliminados después de caer ante Japón.
A pesar de ello, cuentan con grandes peloteros de la talla de Randy Arozarena, la figura del equipo hace tres años, además de Alejandro Kirk, una de las figuras de los Blue Jays en la pasada Serie Mundial.
Otras selecciones
Corea del Sur
China Taipei
Australia
República Checa
Países Bajos
Israel
Nicaragua
Gran Bretaña
Brasil
Italia
Canadá
Cuba
Colombia
Panamá
Seguir leyendo:
Juan Soto confirma su regreso con República Dominicana para el Clásico Mundial 2026
Puerto Rico asoma posibilidad de abandonar el Clásico Mundial de Béisbol
Francisco Lindor no podrá ir al Clásico Mundial con Puerto Rico