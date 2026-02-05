Así quedaron definidos los rosters de todos los equipos del Clásico Mundial de Béisbol 2026

El jueves, a través de MLB Network, fueron anunciados los rosters oficiales de 30 jugadores de cada una de las selecciones participantes en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que arranca el próximo 5 de marzo, a lo largo de cuatro sedes: Miami, Puerto Rico, Houston y Tokio.

Estados Unidos mandará lo mejor que tiene, incluyendo a Aaron Judge, Cal Raleigh y Kyle Schwarber, los mejores bateadores norteamericanos en la temporada.

Team USA's roster for the 2026 World Baseball Classic has been revealed! pic.twitter.com/e900kQ6bgb — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) February 6, 2026

También tendrán sus mejores brazos en Tarik Skubal, Paul Skenes y Logan Webb. Otros lanzadores que estarán serán Michael Wacha, Clayton Kershaw, Matthew Boyd, David Bednar, entre otros.

Japón se la va a jugar con muchos con la liga, pero el líder sin duda alguna será Shohei Ohtani, quien además será acompañado por Munetaka Murakami y por el pitcher Yoshinobu Yamamoto, MVP de la Serie Mundial.

Japan's roster for the 2026 World Baseball Classic pic.twitter.com/rDwhIzWNrH — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) February 6, 2026

República Dominicana es otro de los que podría ser favorito con un roster que incluye al pelotero mejor pagado de la historia, Juan Soto, de los New York Mets, además de tener a Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado y Jeremy Peña, por mencionar a algunos.

En cuanto a los pitchers se encuentra Sandy Alcántara, Camilo Doval, Brayan Bello, Seranthony Domínguez, Wandy Peralta y Luis Severino.

Team Dominican Republic's roster for the 2026 World Baseball Classic pic.twitter.com/XVXLx4UYQd — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) February 6, 2026

Otros contendientes

Una de las grandes expectativas era saber si Venezuela iba a contar con grandes peloteros para el Clásico Mundial. Con la baja de Altuve y toda la situación política, era un enigma el equipo venezolano, pero contará con Luis Arraez, quien en el 2025 tuvo la mayor tasa de contacto en MLB con 94.7%. Su OPS fue el 106 entre los 145 calificados, además tendrá a Eugenio Suárez, y lanzadores como Eduardo Rodríguez y José Alvarado.

Venezuela's roster for the 2026 World Baseball Classic! pic.twitter.com/pHkUSnrlWq — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) February 6, 2026

Puerto Rico tendrá un roster sin una de sus grandes figuras, una de las razones por las que amagaron con no ir al Clásico Mundial. A pesar de ello, tendrán a Nolan Arenado y al veterano Eddie Rosario.

Puerto Rico's roster for the 2026 World Baseball Classic! pic.twitter.com/KkOzIkAs5c — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) February 6, 2026

México, que dio la gran sorpresa al instalarse hasta las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol en el 2023, donde fueron eliminados después de caer ante Japón.

A pesar de ello, cuentan con grandes peloteros de la talla de Randy Arozarena, la figura del equipo hace tres años, además de Alejandro Kirk, una de las figuras de los Blue Jays en la pasada Serie Mundial.

Mexico's roster for the 2026 World Baseball Classic! pic.twitter.com/DRSiPF1RsY — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) February 6, 2026

Otras selecciones

Corea del Sur

China Taipei

Team Chinese Taipei’s #WorldBaseballClassic roster has just been announced 💪



FULL ROSTER: https://t.co/2g70vbTVci pic.twitter.com/wDMdrQnGYv — World Baseball Classic (@WBCBaseball) February 6, 2026

Australia

Team Australia is ready to go for the #WorldBaseballClassic 😤



FULL ROSTER: https://t.co/FkiCxM5r8r pic.twitter.com/E36upDPdQ0 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) February 6, 2026

República Checa

Países Bajos

Israel

Team Israel's squad is ready to go for the #WorldBaseballClassic 😮‍💨



FULL ROSTER: https://t.co/HkkCiWAcCx pic.twitter.com/FNHbCpwYBE — World Baseball Classic (@WBCBaseball) February 6, 2026

Nicaragua

Gran Bretaña

See who’s playing for Team Great Britain in the #WorldBaseballClassic 🤩



FULL ROSTER: https://t.co/shlUZLfOp4 pic.twitter.com/yAp1w6u1V6 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) February 6, 2026

Brasil

Italia

Canadá

Team Canada is ready to represent in the #WorldBaseballClassic 💪



FULL ROSTER: https://t.co/2PcLd0uyJB pic.twitter.com/eW8KbNMZL0 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) February 6, 2026

Cuba

Colombia

See who will be playing for Team Colombia in the #WorldBaseballClassic 😤



FULL ROSTER: https://t.co/VXfBBvadJK pic.twitter.com/pZWyh0h6UA — World Baseball Classic (@WBCBaseball) February 6, 2026

Panamá

