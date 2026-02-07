300 exabogados del Departamento de Justicia exigen transparencia tras tiroteos en Minnesota

Más de 300 exfiscales federales y abogados de derechos civiles están haciendo un llamado al Departamento de Justicia (DOJ) para permitir investigaciones estatales y locales sobre los asesinatos de dos ciudadanos estadounidenses y residentes de Minnesota por parte de agentes federales, de acuerdo con una misiva.

Las autoridades de Minnesota han acusado a los federales de obstruir su capacidad para investigar los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti en medio de la ofensiva federal contra los inmigrantes del presidente Donald Trump en las Ciudades Gemelas.

“Bloquear a una agencia policial estatal para que no investigue posibles violaciones de la ley estatal en su propia jurisdicción marcaría una grave desviación de las normas establecidas por el Departamento de Justicia y representaría una seria amenaza para el Estado de derecho“, asegura la carta liderada por la Alianza de Fiscales en coordinación con el Instituto Vera de Justicia.

“Sin importar qué partido ocupe la Casa Blanca, el Departamento de Justicia desempeña un papel crucial para garantizar que el pueblo estadounidense pueda confiar en que el sistema de justicia preservará nuestros valores fundamentales de vida y libertad”, se lee en la misiva firmada por casi dos docenas de exfiscales estadounidenses.

El DOJ ha abierto una investigación de derechos civiles sobre el tiroteo mortal de Pretti a manos de agentes federales de inmigración. No obstante, la administración republicana declaró que no es necesaria una investigación parecida sobre el asesinato de Good.

Las autoridades de Minnesota emprendieron acciones legales poco después del asesinato de Pretti en un esfuerzo por hacer valer su derecho a investigar, incluyendo la obtención de una orden de allanamiento y una demanda para “reivindicar su derecho a acceder a la evidencia”.

La Oficina del Fiscal del Condado de Hennepin presentó cartas al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional este mes exigiendo información sobre la muerte de Good antes del 17 de febrero.

“El gobierno federal ha sido claro al afirmar que no está llevando a cabo una investigación sobre la muerte de Renee Good”, explicó la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty. “Pero nosotros sí lo estamos haciendo”.

Gran parte de los electores encuestados (80%) en un reciente sondeo de la Universidad de Quinnipiac a 1,191 personas expresaron que debería haber una investigación independiente sobre ambos tiroteos. La mayoría de los republicanos (56%) estuvo de acuerdo.

Tras los mencionados asesinatos, la secretaria del DHS, Kristi Noem, y otros funcionarios federales denominaron a los estadounidenses disparados mortalmente como terroristas internos y difundieron afirmaciones evidentemente falsas sobre sus muertes que fueron contradichas por análisis de videos.

Días después del asesinato de Pretti, Noem declaró ante Sean Hannity, de Fox News, que ella y otros funcionarios de la administración de Trump estaban transmitiendo la “mejor información que teníamos en ese momento” sobre la balacera. “Seguiremos de cerca la investigación que lleva a cabo el FBI”, agregó.

Por otro lado, un representante del DHS confirmó a Axios que una agencia dentro del DHS está respaldando la investigación del FBI sobre la muerte de Pretti, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) también está efectuando una investigación interna separada.

Pero cuando se le cuestionó sobre la muerte de Good, el DHS manifestó que ella había “utilizado su vehículo como arma”, lo que “obligó” al oficial a temer “por su vida” y por ende, dispararle en la cabeza, el pecho y el hombro.

