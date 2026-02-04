Tom Homan anunció que retirarán a 700 agentes de Minnesota

El zar fronterizo, Tom Homan, anunció este miércoles una reestructuración operativa de gran escala en el estado de Minnesota al confirmar que retirará 700 agentes con efecto inmediato.

A través de una conferencia de prensa este miércoles en Minneapolis, Homan precisó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se encuentran alineados.

Antes del inicio de las operaciones especiales, la plantilla fija era de 150 agentes. Tras el retiro anunciado, el zar fronterizo detalló que “alrededor de 2.000” efectivos permanecerán en la zona realizando “esfuerzos de control de inmigración”.

Homan advirtió que los agentes van a terminar su trabajo

A pesar de la disminución de personal, Homan enfatizó que las unidades especializadas no cesarán sus actividades. “Tenemos que recordar que tenemos agentes especiales aquí investigando fraudes. No se irán a ninguna parte”, añadió el funcionario, subrayando que “van a terminar su trabajo”.

La estrategia se rige bajo una estructura de mando centralizada para coordinar a los efectivos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según Homan, “cualquier operación de gran envergadura en la que he participado se basa en una sola cadena de mando, y ahí es donde avanzamos”.

Agentes no abandonarán Minneapolis hasta que se acabe la “anarquía”

Asimismo, el zar fronterizo condicionó la salida total del refuerzo federal a la situación de orden público en la ciudad. Afirmó que el personal no abandonará el área hasta que se detenga la “anarquía” que, según su reporte, impide la labor de los agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza.

“Dejen de obstaculizar, dejen de violar la ley porque los vamos a arrestar”, sentenció durante su comparecencia matutina.

