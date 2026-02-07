Cardi B, favorita para unirse a Bad Bunny en el Super Bowl

Antes de que suenen los cañones del show más visto del deporte en Estados Unidos, los fanáticos ya hicieron una elección: quieren a Cardi B junto a Bad Bunny en el escenario del Super Bowl LX.

La rapera encabeza los resultados de una encuesta realizada por el portal ‘Vegas Insider’, que consultó a más de 3,000 aficionados de la NFL sobre su invitado ideal para el espectáculo de medio tiempo.

Sin campañas, ni rumores oficiales, la voz del público fue clara y contundente. Cardi B obtuvo 33% de los votos, una ventaja cómoda frente a otros nombres que también circulan en el imaginario del show. El segundo lugar lo ocupa Drake, con 21%, seguido por Marc Anthony, que suma 14%.

Los nombres que completan la lista

La encuesta también destaca la aparición de artistas con fuertes lazos con el público hispano. Enrique Iglesias se ubica en el cuarto puesto con 12,4%, y Daddy Yankee cierra el top 5 con 11,7%.

Entre las mujeres consideradas aparecen Becky G, con 11,5%, y Rosalía, con 3,9%. Desde Colombia, J Balvin figura con 5,9% de participación.

En el terreno musical, la colaboración “I Like It”, de Cardi B con Bad Bunny y J Balvin, domina como la canción más deseada del repertorio, con 18% de las menciones.

Se ve que el público también quiere escuchar algunos de los temas más celebrados de Un verano sin ti (2022), como “Party” con Rauw Alejandro (6,7%), “Moscow Mule” (6,1%) y “Tití Me Preguntó” (5,4%). Desde El último tour del mundo, aparece “Dakiti”, producida junto a Jhay Cortez, con 4,3%.

Un Super Bowl histórico para la música latina

La cita del 8 de febrero ya tiene un espacio reservado en la historia del entretenimiento: Bad Bunny será el primer solista hispano en liderar un medio tiempo del Super Bowl.

El logro se suma a otro hito reciente cuando el artista se convirtió en el primer músico en ganar un Grammy estadounidense a Álbum del Año con un disco completamente en español, gracias a ‘Debí tirar más fotos’.

Por si fuera poco, la presentación del puertorriqueño se dará en medio de un ambiente político cargado en Estados Unidos, marcado por la polarización social y el debate migratorio acentuado por la dura campaña del presidente Donald Trump contra los migrantes.

La expectativa también se extiende a cómo la actuación del artista, con su influencia global y su mensaje recurrente sobre identidad y defensa a la comunidad latina, será recibida en un escenario tan observado mundialmente como el Super Bowl.

