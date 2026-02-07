El Puma dice que ‘perdonó’ a sus hijas, pero no ve posible una reconciliación

José Luis Rodríguez, más conocido como el Puma, fue entrevistado en el programa Despierta América sobre su familia, incluyendo a Liliana y Lilibeth Morillo, de quien se ha mantenido distanciado durante años.

En el show de Univision, Karla Martínez le mostró una foto al artista en el que se le vio compartir con su hija Génesis Rodríguez, a quien le dedicó una gran cantidad de halagos, e incluso estuvo a punto de llorar.

“Ustedes me van a hacer llorar acá. Yo me hago el duro, pero a veces le dan a uno unos golpes ahí que uno no puede. Es una personita que yo amo mucho, la admiro mucho y lo que ha logrado es a pulmón, a esfuerzo propio”, indicó en el programa.

Luego de esto, el intérprete de ‘Pavo Real’ señaló: “Es una luchadora tremenda y ahí sigue, echándole ganas y corazón. Estoy orgulloso de ella”.

El Puma se mostró vulnerable en este tema, pero poco después le mostraron una foto junto a sus hijas Liliana y Lilibeth Morillo y afirmó que no repetirá imágenes así.

De manera frontal, le contestó a Karla Martínez: “No va a pasar nada porque yo no hago cosas para que tú quedes satisfechas o la gente. Yo hago cosas cuando creo que debo hacerlas y cuando creo que no son necesarias, pues no las haga. Hay cosas que uno perdona, pero ya, hasta ahí, de lejos, no más”.

El artista culminó este mensaje explicando que se cansó de recibir cosas que considera no merece y por eso prefiere que todo siga como está.

Varios televidentes han lamentado las declaraciones del venezolano, pues consideran que si es cristiano, debería apostar a una reconciliación. “Yo no entiendo un hombre tan creyente en Dios q no perdone a sus hijas esta ciego”, “Se nota desprecio hacia sus hijas mayores cuando le tocan el tema sobre ellas… Este señor no tiene la mínima intención de acercarse y reconciliarse con Liliana y Lilibeth. Eso se ve Feo y oscuro”, son algunas de las opiniones que le dejaron.

