Gilberto Santa Rosa dio a conocer su proyecto más ‘Íntimo’

Gilberto Santa Rosa decidió detener el ruido y volver a lo esencial. El ‘Caballero de la salsa’ presenta “Íntimo”, un álbum grabado en vivo que reúne boleros, historias de vida y una cercanía pocas veces vista en sus producciones.

Pensado como un concierto estilo cabaret, con una audiencia reducida y un ambiente cálido, ‘Íntimo’ recupera canciones como ‘Mentira’ y ‘Un amor para la historia’, ahora desde una lectura más desnuda.

El proyecto llega justo cuando Santa Rosa ronda las cuatro décadas de una carrera que lo ha llevado a colaborar con figuras del urbano como Bad Bunny, J Balvin y Yandel.

Un capricho convertido en concierto-confesión

El salsero no oculta que este disco nació de un deseo personal: “Se están cayendo las etiquetas y eso es bueno. Los puristas pensarán que no, pero yo pienso que sí, qué bueno que la gente disfrute de la música, punto, y eso es bueno para todo el mundo”, declaró al hablar del espíritu del proyecto.

En el escenario, Santa Rosa se permite algo poco habitual en los grandes recitales: detenerse a contar. Entre cada tema comparte anécdotas, inspira al público y se ríe de su propio camino. “El público va a tener la oportunidad de ver una canción desnuda, una canción con pocos adornos”, promete. Y agrega: “Entonces se torna en algo así como una conversación con música y es lo que hace este ambiente íntimo”.

Ahí está la esencia del disco. Es, en palabras del propio artista, un impulso personal hecho realidad: “Si vamos a hablar honestamente, esto es complacer un capricho, esto es un disco de espíritu. Esto no es un disco que se haya hecho por ninguna estrategia comercial ni ningún objetivo específico. Yo quería cantar las canciones en este ambiente y se logró”, confiesa.

Un artista sin etiquetas y con nuevos públicos

Más allá del bolero, Santa Rosa reconoce que la industria cambió, que las fronteras se movieron. Habla de un mayor aprecio por la música latina en Estados Unidos y de cómo el mundo digital amplió el alcance de los géneros. También reconoce el papel del urbano y las colaboraciones en este cruce de audiencias.

“Antes éramos mucho más especializados, ahora esas barreras se rompieron y el radio de acción de un cantante como yo es mucho más amplio que al principio”, explica. En 2025 lanzó ‘Misterio’, su dueto con J Balvin, y también cantó ‘Baile inolvidable’ durante la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico. Para Santa Rosa, esta convivencia de géneros es natural: “Ahora todos pueden disfrutar de todo lo que uno quiere hacer”.

‘Íntimo’ llega, además, justo antes de su serie de conciertos por San Valentín: el 14 y 15 de febrero en el Coliseo de San Juan de Puerto Rico, y el 20 de febrero en el Kia Center de Orlando. Aunque su trayectoria impresiona, admite que todavía siente nervios cuando canta frente a los suyos: “La casa te crea una presión adicional porque yo vivo allí, entonces el reto es mayor”, concluye.

