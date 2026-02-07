Maestra estadounidense baleada cinco veces por la Patrulla Fronteriza asistirá al discurso de Trump en el Congreso

La maestra de Chicago Marimar Martínez, ciudadana estadounidense que sobrevivió a un tiroteo con un agente de la Patrulla Fronteriza en octubre, asistirá al discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump a finales de este mes, invitada por el congresista de Illinois Jesús “Chuy” García.

El anuncio lo hizo su abogado Christopher Parente en un documento judicial que critica al Departamento de Seguridad Nacional y a la fiscalía federal de Chicago por negarse —según afirma— a retractarse de las acusaciones que señalaban a Martínez como una “terrorista doméstica”.

La mujer, de 30 años y maestra auxiliar en una escuela Montessori, recibió cinco disparos del agente Charles Exum. Aunque la acusaron de agresión, los fiscales federales retiraron los cargos el 20 de noviembre y quedó absuelta. Actualmente se encuentra en recuperación.

Parente declaró que la invitación al evento constituye un acto de desafío frente a una administración que, según sostiene, la ha estigmatizado. También acusó al DHS de promover una “campaña de desinformación” y señaló a la oficina del fiscal federal de Chicago, Andrew Boutros, de ser “cómplices activos” al no corregir esas afirmaciones.

El abogado pidió a la jueza federal de distrito Georgia Alexakis autorizar la divulgación de pruebas del caso, entre ellas las imágenes de la cámara corporal del agente y mensajes de texto enviados por Exum después del incidente.

En uno de ellos escribió: “Disparé cinco balas y ella tenía siete agujeros. Anoten eso, muchachos”.

El tiroteo ocurrió el 4 de octubre en Chicago. Según el expediente, Martínez siguió una camioneta en la que viajaban Exum y otros dos agentes, tocó la bocina y gritó “la migra” para alertar a otras personas sobre su presencia. El agente abrió fuego al considerar que su vehículo había sido embestido.

La maestra fue auxiliada en un taller mecánico cercano y trasladada a un hospital, donde permaneció bajo custodia federal.

Martínez ha dicho que se considera la “voz” de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses que murieron tras ser baleados por agentes de inmigración en Minneapolis en enero, así como de otras personas que —asegura— han sufrido abusos bajo la política de deportaciones de la administración Trump.

Sigue leyendo:

• Más de 1,000 protestas en Estados Unidos contra ICE tras la muerte de Renee Good

• Hermanos de mujer asesinada por ICE en Minneapolis acusan brutalidad de los agentes

• Casa Blanca cifra en más de 4,000 los inmigrantes arrestados en Minneapolis