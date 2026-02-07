Messi anotó un golazo en el empate del Inter Miami ante Barcelona de Ecuador en el “partido de la historia”

El astro argentino Lionel Messi marcó un golazo en solitario y dio una asistencia para el nuevo fichaje Germán Berterame, en el empate 2-2 de Inter Miami ante Barcelona SC en un amistoso denominado el “partido de la historia” disputado el sábado en Quito, Ecuador.

El delantero argentino abrió el marcador para los campeones de la MLS Cup al minuto 31, arrancando desde campo propio hasta el borde del área rival, donde dejó atrás a dos defensores y sacó un potente disparo de zurda que terminó en la red.

El tanto fue el primero de Messi en 2026. El jugador de 38 años también envió un pase cruzado perfecto para encontrar a Berterame en el borde del área, y el atacante mexicano venció al arquero de Barcelona con la ayuda de un desvío.

Berterame se estrenó como goleador del Inter Miami

Fue una forma ideal de marcar lo que representó la primera titularidad de Berterame con los colores de Miami desde su llegada, a finales del mes pasado, en una transferencia de $15 millones de dólares procedente del poderoso Monterrey de la Liga MX. El conjunto ecuatoriano igualó brevemente con un gol de Joao Rojas, antes de que Messi ayudara a devolverle la ventaja a Miami en el tiempo añadido del primer tiempo.

Messi fue sustituido por Luis Suárez apenas pasada la hora de juego, y Miami parecía encaminado a la victoria antes del dramatismo final en el Estadio Banco Pichincha.

El suplente de Miami, David Ayala, fue expulsado con tarjeta roja por una falta al minuto 87 y, apenas unos instantes después, el equipo local empató con una definición a corta distancia de Tomás Martínez.

Miami suma solo una victoria en sus tres partidos en Sudamérica, tras iniciar con una derrota ante Alianza Lima de Perú y luego vencer la semana pasada a Atlético Nacional de Colombia.

El equipo dirigido por Javier Mascherano completará su preparación para la nueva temporada frente a Independiente del Valle en Puerto Rico el viernes.

