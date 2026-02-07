Barcelona se sale de la Superliga y deja solo al Real Madrid

El Barcelona FC anunció su salida formalmente de ‘European Super league Company’, y con los clubes que han formado parte de la misma, sobre su desvinculación del proyecto de la Superliga europea, según ha informado este sábado en un comunicado.

El club catalán se marcha del proyecto dejando solo al Real Madrid, uno de los clubes que lideró la idea de una Superliga.

Por su parte, Joan Laporta acudió a una reunión en Roma de la antigua ECA (Asociación Europea de Clubes) con la idea de regresar a la familia europea y normalizar relaciones con la UEFA y la citada ECA tras la polémica que supuso el proyecto de la Superliga.

Superliga de Europa, un proyecto que se ha ido difuminando

La Superliga nació oficialmente el 18 de abril de 2021 bajo el auspicio de doce clubes: los españoles Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid; los italianos Milán, Inter de Milán y Juventus; y los ingleses Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United y Tottenham.

Todos ellos anunciaron el acuerdo para crear una nueva competición (Superliga) a partir de la temporada 2021-2022. El formato preveía una participación de hasta 20 equipos: los 12 fundadores, tres invitados (el PSG estaba entre ellos) y otros cinco más que se clasificarán anualmente en función de su rendimiento.

Los impulsores, que prometían unos ingresos anuales en torno a los 400 millones de euros, anunciaron que la competición respondía a “la inestabilidad del actual modelo económico del fútbol europeo”, sobre todo a causa de la pandemia.

Debido a las protestas de aficionados ingleses, los seis clubes ingleses abandonaron el proyecto pocos días después; también lo hicieron el Atlético de Madrid, así como Milan e Inter de Milán.

En junio de 2023, el Juventus envía una comunicación a Real Madrid y Barcelona anunciando su desvinculación del proyecto.

El penúltimo episodio se vivió a principios de octubre, cuando el Barcelona escenificó en público su alejamiento definitivo del proyecto.

Este sábado, casi cinco años después del inicio del proyecto, en el mismo solo queda el Real Madrid tras la renuncia del club catalán.

