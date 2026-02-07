Nueva York en alerta por las temperaturas más bajas del año: riesgo de hipotermia en 15 minutos

El área metropolitana de Nueva York enfrenta las temperaturas más bajas del año, en un episodio de frío extremo que podría representar una amenaza para la vida de quienes permanezcan al aire libre, según informaron meteorólogos y autoridades locales citadas por Gothamist.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de frío extremo desde la noche del sábado hasta la tarde del domingo, período en el que se espera la llegada de un frente ártico. El sistema entró el sábado por la mañana con una breve nevada, antes de que los termómetros comenzaron a bajar.

El meteorólogo David Stark explicó, de acuerdo con el medio, que la jornada arrancará con temperaturas cercanas a los 20 grados Fahrenheit (unos -6 °C), pero al anochecer podrían caer hasta los 10 grados (-12 °C).

Para la madrugada del domingo se prevén mínimas cercanas a los 5 grados Fahrenheit (-15 °C).

⚠ Extreme Cold Warning Sat to 1pm Sun

⚠ Wind Advisory Sat & Sat night

❄Arctic air this weekend with wind chills falling below 0 through Sat, then to -15 to -20 near coast and -20 to -25 inland Sat night/Sun morning.

💨NW winds 15-30 mph with gusts to 50 mph Sat into Sat eve. pic.twitter.com/iAKeTn5qDR — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) February 6, 2026

Hipotermia en solo 15 minutos

Se anticipan vientos de entre 24 y 32 km/h que podrían hacer que la sensación térmica descienda hasta los -15 o -20 grados Fahrenheit (entre -26 °C y -29 °C).

En estas condiciones, la hipotermia y la congelación pueden presentarse en apenas 15 a 30 minutos de exposición. Ante este escenario, las autoridades pidieron a los residentes vigilar a sus vecinos y mascotas, abrigarse adecuadamente y limitar el tiempo al aire libre.

La gobernadora Kathy Hochul advirtió en un mensaje de video que el frío será especialmente severo.

“¿Crees que ya ha hecho frío? Todavía no has visto nada”, afirmó, al tiempo que instó a los neoyorquinos a permanecer en casa tanto como sea posible entre el viernes y el lunes.

New Yorkers: The coldest temperatures of the season are expected across parts of the state this weekend. Please take steps now to prepare, limit time outdoors, and check on neighbors who may need help staying warm. pic.twitter.com/s5S2OtMeRV — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) February 5, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que las temperaturas comiencen a recuperarse a partir del martes, con máximas diurnas alrededor o ligeramente por encima del punto de congelación.

Aun así, estos valores seguirán por debajo del promedio de aproximadamente 4 °C para esta época del año. Durante la actual emergencia de “Código Azul”, las autoridades pidieron llamar al 311 si se observa a alguna persona vulnerable expuesta al frío, ya que las llamadas serán transferidas al 911 para permitir una respuesta rápida de los servicios de emergencia, indicó Gothamist.

Al menos 17 muertos al aire libre en Nueva York

En las últimas dos semanas, 17 personas fueron halladas muertas al aire libre en la ciudad.

El Ayuntamiento sospecha que al menos 13 de esos fallecimientos están vinculados con la hipotermia, aunque las causas oficiales aún no han sido confirmadas.

El frío también ha provocado problemas en las viviendas. En enero, indicó el medio, se registró un número récord de quejas de inquilinos por falta de calefacción y agua caliente, superando el máximo alcanzado en enero de 2025.

Las autoridades indicaron que están ajustando los horarios de los inspectores para atender el aumento de reportes, que pueden realizarse a través del 311. Además, el servicio de ferris de Nueva York continúa suspendido debido al hielo en las vías fluviales.

Sigue leyendo:

• Ola de frío polar azotará el noreste de EE.UU.: se registrarán las temperaturas más bajas del invierno

• Por qué este invierno se siente más intenso en EE.UU., según expertos en psicología y clima

• Clima invernal severo golpea a EE.UU.: hasta 7 pulgadas de nieve y alertas activas en 8 estados