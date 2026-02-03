Clima invernal severo golpea a EE.UU.: hasta 7 pulgadas de nieve y alertas activas en 8 estados

Estados Unidos atraviesa un nuevo episodio de clima invernal severo que mantiene en alerta a millones de personas, con pronósticos de intensas nevadas, formación de hielo, fuertes ráfagas de viento y temperaturas peligrosamente bajas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió advertencias de clima invernal en al menos 8 estados, donde se prevén acumulaciones de nieve de hasta 7 pulgadas (18 cm) y condiciones que podrían volver peligrosos los desplazamientos terrestres y aéreos durante las próximas horas.

Las advertencias de clima invernal del NWS abarcan un amplio espectro de riesgos, que incluyen nevadas moderadas a intensas, carreteras resbaladizas, visibilidad reducida y la posibilidad de hielo sobre puentes y autopistas. A diferencia de eventos localizados, este sistema no se concentra en una sola región, sino que se extiende desde el Medio Oeste y el valle de Ohio hasta partes del noreste, el sur profundo y zonas del extremo norte del país.

Entre los estados afectados se encuentran Kentucky, Ohio, West Virginia, Indiana, Maryland, Michigan, Alaska e incluso Florida, un territorio poco acostumbrado a enfrentar condiciones asociadas al invierno extremo. En cada uno de ellos, las autoridades meteorológicas recomiendan extremar precauciones, especialmente para conductores, trabajadores al aire libre y personas en situación vulnerable.

Nieve intensa y efecto lago en el norte

Uno de los puntos críticos del evento se localiza en Michigan, donde los meteorólogos pronostican hasta 7 pulgadas de nieve asociadas al fenómeno conocido como “lake-effect snow”. Este ocurre cuando masas de aire ártico se desplazan sobre lagos que aún no están completamente congelados, captando humedad y liberándola en forma de bandas de nieve intensa en áreas cercanas. El resultado suelen ser acumulaciones rápidas y desiguales que pueden sorprender a conductores y complicar la movilidad en cuestión de minutos.

En estas zonas, el NWS advierte que la visibilidad puede reducirse de manera abrupta, aumentando el riesgo de accidentes de tránsito y retrasos en servicios esenciales. Las autoridades locales recomiendan evitar viajes innecesarios, revisar el estado de las carreteras antes de salir y llevar suministros básicos en caso de quedar varados.

Viento extremo y baja visibilidad en Alaska

Alaska también se encuentra bajo advertencias de clima invernal severo. En algunas áreas, las nevadas se combinan con ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 55 millas por hora ( 88 km/hr). Estas condiciones favorecen la formación de ventiscas, capaces de reducir la visibilidad a niveles casi nulos, incluso para conductores con experiencia en climas extremos.

El NWS señala que, bajo estas circunstancias, los viajes pueden volverse peligrosos en muy poco tiempo. Las autoridades recomiendan posponer desplazamientos, asegurar viviendas y prestar especial atención a los avisos oficiales emitidos a nivel local.

Un patrón invernal activo y persistente

Este nuevo episodio se inscribe dentro de un patrón invernal activo que afecta a gran parte de EE.UU. Según los meteorólogos, la presencia de una masa de aire ártico intensa mantiene temperaturas muy por debajo de lo normal para esta época del año, especialmente en regiones del este y sureste del país.

Como consecuencia, el NWS ha extendido alertas por heladas y frío extremo, con riesgo de congelación e hipotermia. Los estados mencionados anteriormente registran temperaturas bajo cero o sensaciones térmicas peligrosas, impulsadas por el viento.

Frío inusual en el sur y alerta en Florida

Uno de los aspectos más llamativos del evento es su impacto en el sur de EE.UU. En Florida, donde el invierno suele ser más benigno, se han emitido alertas por frío y heladas, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Aunque las temperaturas diurnas en el sur del estado podrían oscilar entre 64 y 70°F (17 y 21°C) las mínimas nocturnas representan un riesgo para cultivos, personas sin refugio adecuado y sistemas de agua expuestos.

En otras zonas del país, como Wyoming y partes de Carolina del Sur, se esperan cielos parcialmente despejados, pero con mínimas bajo cero y sensación térmica reducida por la brisa, lo que incrementa el riesgo para quienes permanecen al aire libre por periodos prolongados.

El vórtice polar y lo que viene

Meteorólogos advierten que el vórtice polar se mantiene relativamente estable, lo que podría prolongar este patrón de frío intenso durante varios días más en amplias zonas del este de EE.UU. Esto implica que, aun después de las nevadas iniciales, las bajas temperaturas seguirán representando un desafío para la infraestructura, el transporte y la salud pública.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales del NWS, seguir las indicaciones de protección civil y tomar medidas preventivas, como abrigarse adecuadamente, proteger tuberías y limitar los desplazamientos cuando las condiciones lo requieran.

Sigue leyendo:

* Nueva York: el tiempo para hoy martes 3 de febrero

* Día de la Marmota: Punxsutawney Phil predice seis semanas más de invierno

* Tormenta del noreste agregará vientos brutales y temperaturas gélidas al frío mortal que azota NY