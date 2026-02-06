Ola de frío polar azotará el noreste de EE.UU.: se registrarán las temperaturas más bajas del invierno

Millones de personas en el noreste de Estados Unidos se preparan para enfrentar la ola de frío más intensa del invierno 2025-2026, con temperaturas extremas previstas entre el viernes 7 y el domingo 9 de febrero, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Nueva York, Boston, Philadelphia y amplias zonas de Nueva Inglaterra figuran entre las regiones más afectadas por la llegada de una masa de aire ártico impulsada por fuertes vientos del noroeste.

El NWS advirtió que las sensaciones térmicas podrían descender hasta los -20°F (-29°C) en áreas interiores y rurales, mientras que en zonas urbanas se esperan valores entre 0 y -10°F (-18°C y -23°C). Ante este escenario, el organismo federal mantiene abierta la posibilidad de emitir advertencias de frío extremo, una medida poco habitual en la región.

Las condiciones coinciden con actividades al aire libre y eventos deportivos del fin de semana, lo que ha generado preocupación entre autoridades sanitarias y de protección civil, que instan a la población a limitar la exposición al frío.

¿Cuándo se alcanzarán las temperaturas más bajas?

Las temperaturas comenzarán a caer de forma pronunciada la noche del viernes y alcanzarán su punto más crítico entre el sábado y la madrugada del domingo. El corredor de la autopista I-95, donde se concentra gran parte de la población del noreste, estará especialmente expuesto.

De acuerdo con el NWS, el riesgo de congelación aumenta considerablemente cuando la sensación térmica baja a -10°F (-18°C) y se combina con ráfagas de viento. Por ello, se recomienda evitar salidas innecesarias durante la noche y primeras horas de la mañana.

El episodio está vinculado al desplazamiento del vórtice polar, una masa de aire extremadamente frío que normalmente permanece sobre el Ártico. Cambios en la corriente en chorro permiten que este aire avance hacia latitudes medias, provocando descensos abruptos de temperatura en el este del país.

Este patrón ha marcado buena parte del invierno 2025-2026, caracterizado por irrupciones repetidas de aire polar y tormentas de nieve. Meteorólogos señalan que la intensidad del frío comenzará a moderarse hacia mediados de febrero, cuando se espera un cambio en la circulación atmosférica.

Medidas de emergencia y recomendaciones oficiales

Las autoridades estatales y municipales han activado planes de contingencia y habilitado refugios temporales para personas vulnerables, incluidos adultos mayores y personas sin hogar. Entre las principales recomendaciones figuran:

* Limitar el tiempo al aire libre y evitar actividades prolongadas fuera de casa.

* Vestir varias capas de ropa térmica y cubrir manos, rostro y orejas.

* Revisar sistemas de calefacción y evitar el uso de fuentes de calor improvisadas.

* Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El Departamento de Salud del Estado de Nueva York recomienda vigilar signos tempranos de hipotermia y congelación, como entumecimiento, palidez o cambios en la coloración de la piel.

Impacto en servicios y movilidad

El descenso extremo de las temperaturas podría afectar la infraestructura y el suministro eléctrico, además de generar condiciones peligrosas en carreteras y aceras por la formación de hielo. Las autoridades advierten sobre posibles interrupciones en el transporte y piden a la población mantenerse informada antes de desplazarse.

También se espera un aumento significativo en la demanda de energía, lo que podría tensionar la red eléctrica. Por esta razón, se aconseja contar con suministros básicos y planificar con antelación cualquier salida durante el pico del evento polar.

Eventos masivos previstos para el fin de semana permanecerán bajo vigilancia. El NWS recordó que las sensaciones térmicas bajo cero representan un riesgo potencialmente mortal para quienes permanezcan al aire libre sin protección adecuada.

La exposición a frío extremo puede causar congelación en menos de 10 minutos, especialmente si hay viento y piel descubierta. Los primeros síntomas incluyen enrojecimiento, dolor y pérdida de sensibilidad en extremidades. Si la exposición continúa, puede desarrollarse hipotermia, caracterizada por escalofríos intensos, confusión y debilidad.

Autoridades sanitarias recomiendan buscar atención médica inmediata ante cualquier señal de hipotermia, en particular en personas con afecciones cardiovasculares o respiratorias.

Los modelos meteorológicos coinciden en que el frío intenso persistirá hasta el lunes 9 de febrero. A partir del martes se prevé un ascenso gradual de las temperaturas, aunque no se descartan nuevas irrupciones de aire frío durante el resto del mes, con menor intensidad.

