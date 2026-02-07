Nuevos pagos SNAP ya comenzaron a distribuirse en febrero

Millones de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido como cupones de alimentos, ya comenzaron a recibir sus pagos correspondientes a febrero en distintos estados de Estados Unidos.

Este programa federal continúa siendo uno de los principales apoyos para hogares de bajos ingresos, permitiendo cubrir gastos esenciales de alimentación.

Los pagos SNAP se distribuyen de forma escalonada durante el mes y las fechas exactas dependen del estado donde vive el beneficiario, así como de factores como el número de caso, el apellido o la fecha de registro en el programa.

¿Cómo funcionan los pagos SNAP en febrero?

Cada estado administra su propio calendario de pagos, por lo que algunas personas pueden recibir el dinero en los primeros días del mes, mientras que otras deben esperar hasta la segunda o tercera semana. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), encargado del programa, permite que los estados definan la logística de distribución para facilitar el acceso a los beneficiarios.

Los fondos se cargan automáticamente en la tarjeta EBT, que funciona de forma similar a una tarjeta de débito y puede utilizarse en supermercados, tiendas autorizadas y algunos mercados agrícolas.

¿Cuánto dinero pueden recibir los beneficiarios?

Los montos SNAP dependen del tamaño del hogar, ingresos y gastos permitidos. Para 2026, los beneficios máximos aproximados incluyen:

Hogar de una persona: hasta alrededor de 290 dólares mensuales

Hogar de dos personas: hasta cerca de 535 dólares

Hogar de cuatro personas: hasta aproximadamente 975 dólares

Familias más grandes pueden recibir montos mayores dependiendo de su situación económica

El monto final puede variar si el hogar tiene ingresos parciales o gastos que califican para deducciones, como renta, cuidado infantil o servicios básicos.

¿Quiénes pueden calificar para SNAP?

El programa está dirigido principalmente a hogares con ingresos limitados. Para ser elegible, generalmente se deben cumplir requisitos relacionados con:

Nivel de ingresos dentro de los límites establecidos por el gobierno federal

dentro de los límites establecidos por el gobierno federal Recursos económicos limitados

Ciudadanía o e status migratorio elegible

elegible Cumplimiento de requisitos laborales en algunos casos

Los adultos sin dependientes pueden estar sujetos a reglas adicionales de trabajo o capacitación laboral para mantener los beneficios.

¿Qué alimentos pueden comprarse con SNAP?

Los beneficios SNAP solo pueden utilizarse para alimentos y productos esenciales para la nutrición.

Entre los artículos permitidos se encuentran:

Frutas y verduras frescas o congeladas

Carne, pescado y aves

Productos lácteos

Pan, cereales y granos

Semillas o plantas que produzcan alimentos

No está permitido usar SNAP para comprar alcohol, tabaco, comida caliente preparada ni productos no alimentarios.

¿Cómo revisar fechas y saldo de beneficios?

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de su pago revisando el calendario de su estado o ingresando a su cuenta EBT. También pueden verificar su saldo mediante aplicaciones móviles, recibos de compra o líneas telefónicas autorizadas.

Especialistas recomiendan monitorear el saldo con frecuencia para planificar mejor las compras y evitar quedarse sin beneficios antes de que termine el mes.

Importancia del programa SNAP para millones de familias

El programa SNAP beneficia a más de 40 millones de personas en Estados Unidos y es considerado una herramienta clave para reducir la inseguridad alimentaria. Organizaciones sociales señalan que este apoyo permite que muchas familias mantengan acceso a alimentos nutritivos, especialmente en momentos de inflación o aumento en el costo de vida.

Además, estudios económicos muestran que SNAP también ayuda a dinamizar economías locales, ya que los beneficiarios utilizan los fondos en supermercados y comercios comunitarios.

FAQ sobre pagos SNAP

¿Los pagos SNAP llegan el mismo día en todo el país?

No. Cada estado tiene su propio calendario de distribución.

¿Se pueden retirar los beneficios en efectivo?

No. Solo pueden usarse para comprar alimentos autorizados.

¿Qué pasa si no uso el dinero durante el mes?

Los beneficios pueden acumularse temporalmente, pero pueden eliminarse si no se utilizan durante varios meses.

¿Puedo usar SNAP en compras en línea?

Sí, algunos minoristas autorizados permiten usar la tarjeta EBT para compras digitales.

Conclusión

Los pagos SNAP continúan siendo un apoyo fundamental para millones de hogares en Estados Unidos. Con la distribución de beneficios ya en marcha en febrero, los beneficiarios deben revisar su calendario estatal y planificar sus compras para aprovechar al máximo este recurso destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos.

