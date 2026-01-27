Enviromental Defense Fund emplaza al DOE y a gobernadora de Puerto Rico por cancelación de fondos federales para paneles solares

NUEVA YORK – Daniel Whittle, vicepresidente asociado de la organización Enviromental Defense Fund (EDF), le pidió a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, que utilice su influencia para convencer a la Administración Trump de la importancia de mantener el financiamiento para proyectos de energía solar bajo el llamado Fondo de Resiliencia Energética (PR-ERF) cancelados por el Departamento de Energía federal (DOE) a principios de mes.

“Estamos pidiéndole a la gobernadora que defienda los fondos; que use su influencia y que sea una heroína para levantarse por los puertorriqueños y por los que merecen estos sistemas, a los que se les prometió. Ella apoyó esta legislación cuando estuvo en el Congreso. Así que yo creo que el camino más rápido para que el DOE reestablezca estos fondos es, básicamente, disculparse y decir que fue un error y completarle esto a las personas. Esa sería la solución primera y más rápida”, emplazó Whittle en entrevista con El Diario NY.

En caso de no resolverle el asunto, el portavoz dijo que no se descartan acciones legales.

“Estamos mirando todas las opciones, ya sea que haya una opción legal. Nosotros no estamos solos, hay varias ONGs y compañías privadas afectadas; compañías privadas que prometieron cientos de trabajos a personas. Esto tiene un efecto dominó. Estamos explorando eso, pero no tenemos esos fondos disponibles ahora mismo (para costear las instalaciones de placas solares canceladas)”, argumentó el también profesor de derecho ambiental.

El cofundador de los programas de EDF en Puerto Rico, Cuba y las Bahamas, recalcó que González fue una de las congresistas que favoreció el Fondo de Resiliencia Energética durante su periodo como comisionada residente en Washington D.C.

“Nosotros no hemos hablado directamente con la gobernadora todavía. Sabemos que gente en Culebra (isla municipio en Puerto Rico) quieren que (González) esté al tanto de su decepción. En muchas instancias, ella está alineada con esta Administración (de Donald Trump), pero ella es también una campeona de los intereses de Puerto Rico. En algunos momentos, ella ha apoyado la energía solar. Hace solo unas semanas, ella apoyó una medida para descontinuar el cargo de $300 dólares que estaba tratando de cobrar LUMA a la gente (por sistemas fotovoltaicos), pero ella es muy amistosa con el gas natural. Yo creo que esta es una oportunidad para ella ser una heroína, tomar postura, una postura respetable, y decir que ese dinero es mejor invertirlo en el propósito para el que fue destinado. El propósito de esto fue apoyar a hogares de bajos recursos, proveer resiliencia a esos hogares para los apagones. Hay miles de millones ya disponibles a través de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) para apoyar la modernización de la red eléctrica. Ella ha atacado a LUMA; ella ha dicho que ellos no han podido hacer el trabajo. Así que no hace sentido darle más dinero a LUMA en lugar de a la gente que lo puede utilizar mejor”, abundó el entrevistado.

Enviromental Defense Fund fue una de las organizaciones seleccionadas por la pasada Administración de Joe Biden para liderar un proyecto de instalación de placas solares con baterías de almacenamiento en Culebra, isla ubicada al este de la isla principal o isla grande de Puerto Rico.

PR-ERF fue resultado de la promulgación, en diciembre de 2022, de la Ley de Asignaciones Consolidadas para el Año Fiscal 2023 por parte del entonces presidente con el fin de subvencionar instalaciones de sistemas solares en viviendas de familias de escasos recursos y en instalaciones de salud comunitarias y áreas comunes en propiedades de vivienda púbica. Con la medida, se buscaba atajar los altos costos de energía y garantizar una mayor resiliencia a los habitantes del territorio continuamente expuestos a tormentas y apagones.

Los $1,000 millones aprobados en el Congreso fueron dirigidos a esos fines, a través del programa Acceso Solar ($450 millones) y Comunidades Resilientes ($365 millones). Otro de los propósitos era ayudar a que Puerto Rico alcanzara la meta del 100% de energía renovable para el 2050 acorde con la Ley 17 del 2019 (Ley de Política Pública Energética). El lanzamiento oficial de Acceso Solar por parte de la Oficina de Despliegue de la Red del Departamento de Energía de EE.UU. fue en febrero de 2023. En el verano de ese año, el DOE publicó una convocatoria de propuestas de financiación.

Sin embargo, el 9 de enero pasado, el DOE notificó a las organizaciones y a otras que se hubieran beneficiado de los fondos para Acceso Solar que los mismos habían sido cancelados. En cuanto a Comunidades Resilientes, el DOE anunció en mayo pasado la reasignación de los $365 millones para la red eléctrica y para reforzar la infraestructura crítica en Puerto Rico.

En el caso de EDF, la agencia federal le retiró unos $6 millones para el financiamiento de los sistemas que hubiesen impactado a 150 hogares en Culebra.

“Bajo ese programa (Acceso Solar), todos los grupos ya empezaron a hacer los trabajos. Algunos grupos empezaron a instalar sistemas, otros grupos han hecho el trabajo de planeación. Nosotros hemos hecho mucho del trabajo de planificación. Nosotros no teníamos todavía una aprobación del presupuesto por el DOE para empezar a instalar, así que por un año y medio hemos estado inscribiendo a personas, inspeccionando sus casas, asegurándonos que son aptas”, explicó Whittle.

El abogado argumentó que la expectativa era empezar las primeras instalaciones en enero del año pasado, pero que el DOE no aprobó la documentación final a tiempo.

“Luego la Administración Trump llegó. Cuando tú y yo hablamos (en enero del año pasado), nosotros nos sentíamos muy optimistas porque seguíamos haciendo el trabajo, había mucho entusiasmo en Culebra de hacer el proyecto; muchas personas queriendo los sistemas”, señaló.

Whittle manifestó que no se esperaban la súbita decisión del DOE, ya que, tras el cierre del gobierno federal en septiembre pasado, les habían notificado que seguían procesando el papeleo.

“El 15 de noviembre, ellos nos contactaron y nos preguntaron que cuántos hogares estaban listos para los trabajos (de instalación) y con cuántos teníamos acuerdos, y le dijimos que 43. Así que, básicamente, lo que ellos estaban intentando hacer era darnos una subvención menor que nos permitiera hacer 43 casas e iban a hacer lo mismo con los otros beneficiarios; ‘vamos a financiar lo que ya están listos’. Nosotros estábamos un poco decepcionados, pero estábamos contentos de que al menos pudiéramos hacer 43, y, luego, el 9 de enero, recibimos una carta como a los demás que los fondos iban a ser cancelados. No nos dijeron que pasó, sino que nuestras subvenciones iban a ser finalizadas, y que teníamos 120 días para proveer el papeleo. Así que su decisión básicamente decía que no habría ninguna construcción”, contó el miembro del American College of Environmental Lawyers (ACOEL).

“Es interesante porque nosotros le seguíamos diciendo (a la gente) que tuviera paciencia, que las subvenciones iban a ser aprobadas. Ellos estaban confiando en nosotros, en el DOE, así que están muy decepcionados con esta decisión”, insistió el estadounidense.

Whittle alertó que los recipientes del programa Acceso Solar son de muy bajos ingresos y la mayoría de la tercera edad que “dependen de equipos médicos para cuidado de salud”, “así que ellos ya están vulnerables a huracanes y frecuentes interrupciones en el servicio por años”.

“Esto finalmente era una salvación y podían respirar aliviados. Ahora están prácticamente en la misma posición en la que estaban. Van a tener que invertir en dinero que no tienen en generadores; van a tener que depender de vecinos que tengan energía solar”, planteó el experto.

Whittle agregó que el proyecto piloto de paneles solares que su organización completó en 45 hogares en el 2022 sirve de respaldo para los residentes que no cuentan con sistemas fotovoltaicos.

“Todas esas familias siguen teniendo electricidad cuando la luz se va en otros lados. Así que muchos de estos vecinos abren sus hogares para esos que no tienen electricidad”, matizó el destinatario de la beca del Centro Bellagio de la Fundación Rockefeller.

“¿Cuán difícil puede ser para un residente de Culebra pagar por una instalación de este tipo si no tienen ayuda como esta del Gobierno?”, indagó El Diario.

“Puerto Rico, per cápita, tiene unos de los niveles más altos de placas solares; aproximadamente, de 1 millón de hogares aptos para placas solares, 200,000 ya tienen estos sistemas y esas son personas que pueden costearlos. Estamos viendo que, cada mes, hay 4,000 nuevos (sistemas de) paneles solares en Puerto Rico, y en la mayoría de los casos baterías, esas son personas que pueden costearlos, pueden obtener un préstamo, pueden pagarlos. La gente que queda atrás son los que no puede obtener un préstamo, que van desde $15,000 dólares a $22,000 dólares, y por la calificación crediticia, no pueden conseguir un banco que le de el dinero para el panel solar”, respondió.

“El propósito del Fondo era ese: asegurarse que todos los puertorriqueños participaran en la transición a energía renovable, no solo esos con la capacidad de hacerlo”, puntualizó.

Whittle dijo que, al momento, también evalúan cómo conseguir por otras vías el dinero para la instalación de los equipos al menos para los 43 hogares que ya están listos.

“Estamos viendo eso. Si miramos las 43 que están listas para empezar, el precio para eso, probablemente, rondaría el millón de dólares. Así que la pregunta es: ¿serán donantes privados u otros fondos disponibles? Así que nosotros nos estamos enfocando en eso con nuestros socios. De nuevo, esto fue un ‘shock’ cuando recibimos la noticia, así que no hemos estado activamente buscando fondos”, indicó.

Sin embargo, Whittle reconoció que la acción del DOE retrasa las metas de energía renovable para Culebra que la organización busca convertir en la primera isla 100% solar del Caribe.

“Si nuestros proyectos fueran completados, casi 50% de los hogares en la isla (Culebra) tendrían energía solar y almacenamiento. Sin esto, estaría cerca del 30%”, contrastó.

“La buena noticia es que en Culebra la gente no va a depender del Gobierno. Ellos están determinados en hacer de este sueño una realidad, así que ellos van a seguir presionando, van a continuar mirando otras opciones. Yo sé que el alcalde está comprometido en lograr ese sueño, así que es un retraso, pero no un fracaso”, afirmó el líder.

El activista catalogó como “falsa narrativa” la esbozada por la Administración Trump en el sentido de que es más efectivo y económico para los consumidores reparar la red eléctrica que optar por sistemas de energía solar.

“Es una falsa narrativa. Es una narrativa que busca defender el statu quo; no tiene ninguna evidencia. Si tú miras a la evidencia sobre el costo de la energía solar y las baterías está bajando. Por eso es que tanta gente en Puerto Rico que pueden costearlos los están comprando, dicen que sus facturas eléctricas están bajando y ven que pueden mantener las luces encendidas. Es una narrativa que busca avanzar los intereses del sector de los combustibles fósiles para adelantar de LUMA y sus utilidades. Contrario a lo que dice el DOE en sus declaraciones, la energía solar no es el problema en Puerto Rico, es la solución. La tecnología ya existe donde puedes minimizar las interrupciones. El verano pasado en Puerto Rico, en San Juan, cuando hay alta demanda, la energía solar vino al rescate a través de plantas de energía virtuales aprovechando las baterías de la gente y usándolas como electricidad para mantener la red corriendo”, mencionó.

En declaraciones escritas, Frankie Miranda, presidente y CEO de Hispanic Federation, otra de las organizaciones afectadas por la decisión del DOE, dijo que la cancelación es una señal de abandono a las familias que dependen de la energía para equipos médicos esenciales para sobrevivir.

“Ahora, miles de hogares vulnerables en todo el archipiélago, que habían sido aprobados para recibir un sistema de energía solar y baterías, se verán privados de este equipo que podría salvarles la vida. Esta decisión no solo es cruel, sino también ilegal, ya que los fondos ya habían sido asignados por el Congreso”, catalogó Miranda.

El portavoz de Hispanic Federation además consideró que la “complicidad” de la gobernadora para privar a los puertorriqueños de estos fondos es “devastadora” para las miles de personas que contaban con este apoyo fundamental.

“En lugar de proteger a sus representados, la gobernadora González tomó una decisión política calculada que deja a las familias vulnerables expuestas a la precariedad de una red eléctrica inestable. Afirmar que los fondos se reasignarán para beneficiar a ‘todos los puertorriqueños’ sin presentar un plan concreto es una promesa vacía e irresponsable”, cuestionó el presidente de la entidad.

El director ejecutivo además argumentó sobre la incapacidad del gobierno de Puerto Rico para utilizar unos $18,000 millones de dólares asignados para la reconstrucción de la red eléctrica, aparte de los asignados para energía solar.

“Esta población no puede esperar a que el gobierno de Puerto Rico decida cómo se asignarán los $18,000 millones de dólares; sus vidas dependen de una acción rápida. Ahora, los fondos originalmente destinados a apoyar a quienes más lo necesitan están siendo politizados, lo que podría poner en riesgo la vida de miles de puertorriqueños”, avisó.

Miranda destacó que el “Congreso creó este fondo reconociendo que una red eléctrica resiliente en Puerto Rico es fundamental para la supervivencia”.

“La cancelación de este programa representa una traición a miles de puertorriqueños que dependen de equipos médicos que funcionan con electricidad, a las comunidades que son las últimas en recibir servicio después de un apagón y a quienes han perdido a seres queridos debido a los cortes de energía”, expuso.

“El acceso equitativo a energía confiable y resiliente para los más vulnerables del archipiélago es imperativo. La Federación Hispana exige la revocación inmediata de esta decisión e insta al Congreso a proteger los fondos que se les prometieron a estas familias puertorriqueñas”, concluyó a través del comunicado divulgado el 22 de enero.

En el 2024, Hispanic Federation recibió $7 millones de dólares para utilizarlos en un periodo de cinco años a través del PR-ERF. Los fondos iban a ser utilizados para educación sobre energía solar y para los sistemas fotovoltaicos.

El Diario contactó la semana pasada a la oficina de prensa del DOE para solicitar información sobre las razones para la cancelación del financiamiento, pero no hemos recibido respuesta.

En declaraciones desde la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, España, la semana pasada, la gobernadora planteó que no tenían opción ante la decisión de la Administración Trump de retirar los fondos para paneles solares.

“Es que no tenemos opción. El gobierno federal no le va a dar a Puerto Rico estos $300 millones (para energía renovable). Obviamente, yo quisiera, y lo que mi Administración está haciendo con el gobierno federal en estos momentos es pedirle que, si está recortando este programa, que es de energía, nos permita sustituir su utilización en cosas de energía en Puerto Rico. Estamos en conversaciones”, declaró González a medios en el lugar según citó El Nuevo Día.

“Una vez el DOE revise nuestra propuesta, esperamos que esto pueda ser, en vez de un recorte, una redistribución de fondos”, añadió al tiempo que señaló que Trump tenía “total discreción” para tomar la decisión.

