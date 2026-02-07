Testamento de Rubby Pérez reveló una cifra muy inesperada

No era un músico únicamente, sino también un constructor silencioso de un importante patrimonio. A casi un año de su muerte, el testamento del dominicano Rubby Pérez, apodado “la voz más alta del merengue”, reveló una fortuna cuya magnitud asombra incluso a quienes conocían su trayectoria artística.

La cifra oficial: 313 millones de pesos dominicanos, aproximadamente cinco millones de dólares al tipo de cambio actual, según los valores reportados sobre su herencia.

La noticia sobre sus bienes ha generado un gran revuelo en torno al legado del cantante, fallecido el 8 de abril de 2025 cuando el techo de la discoteca Jet Set de Santo Domingo se desplomó mientras él se presentaba.

Y es que, si bien es cierto muchos sabían que Rubby Pérez había construido una carrera sólida y longeva, pocos imaginaban el alcance y lo rotundo de sus activos.

Un legado más allá de la música

La cifra de casi cinco millones de dólares no se refiere únicamente a efectivo en cuentas bancarias, sino a un conglomerado de activos estructurados bajo múltiples vehículos legales.

Varios informes destacan que el patrimonio incluía fundaciones, sociedades, participaciones corporativas y bienes inmuebles dentro y fuera de República Dominicana.

Así, el legado económico del merenguero fue mucho más que un catálogo de éxitos musicales; además él mismo propició la construcción estratégica de un imperio financiero que se gestionaba con visión empresarial.

Lo que para muchos parecía una herencia lineal pasó a ser un modelo sofisticado de planificación patrimonial, diseñado para proteger y multiplicar el capital de su familia.

Quienes tuvieron acceso a la lectura del testamento quedaron impresionados. El notario encargado relató que “en mis 30 años de práctica, no había visto algo igual. Cuando llegué al quinto punto, se hizo un silencio absoluto en la sala. Luego alguien preguntó: ‘¿Perdón, qué?’”.

Mucho más que una herencia familiar

Rubby Pérez no solo dejó bienes para sus siete hijos biológicos (entre ellos Zulinka Pérez), sino también estructuras jurídicas populares en planificación patrimonial, destinadas a proteger el patrimonio familiar y garantizar su crecimiento.

Medios dominicanos señalan que estos activos podrían repartirse entre los herederos y diversas entidades, según los mecanismos establecidos en su testamento.

Aunque muchos recuerdan y por siempre se quedarán con sus grandes éxitos como “Enamora de ella”, “Buscando tus besos” y “De color de rosa”, ahora sus fanáticos también conocen otra faceta, la de un hombre que supo gestionar con precisión quirúrgica su legado económico y protegerlo para el futuro de su familia.

Sigue leyendo:

Hija de Rubby Pérez aclara polémica tras recibir un cheque por la tragedia

Amara La Negra reacciona a la nueva polémica que hay con Zulinka Pérez

Hija de Rubby Pérez reaparece con retoque estético a meses de la muerte del cantante