Katy Perry, Madonna y Shakira le envían su apoyo a Bad Bunny en el Super Bowl

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha recibido el respaldo de varias celebridades a propósito de su show en el medio tiempo del Super Bowl LX este domingo 8 de febrero.

La cantante Katy Perry envió un mensaje al boricua a propósito de su show en el medio tiempo del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California.

A través de su cuenta en la red social X, la artista californiana pidió a Bad Bunny que le recuerde al mundo cuál es “el verdadero sueño americano”.

“Puedes hacerlo @sanbenito. Recuérdale al mundo cómo es el verdadero sueño americano #SuperBowlLX”, escribió junto con un emoji de un balón de futbol americano y un corazón.

you got this @sanbenito remind the world what the real American dream looks like 🏈♥️ #SuperBowlLX — KATY PERRY (@katyperry) February 8, 2026

Katy Perry es una de las artistas que han encabezado el show de medio tiempo del Super Bowl. La intérprete de ‘Firework’ fue la encargada del show musical en 2015.

Otros artistas que ya han pasado por el escenario del Super Bowl enviaron sus mejores deseos a Bad Bunny a propósito de su show en el evento deportivo. Una de ellas fue la ‘Reina del Pop’, Madonna, quien compartió una foto de uno de sus perros con unas orejas de conejo de juguete y escribió: “Go Bad Bunny”, junto con emojis de conejos y la bandera de Puerto Rico.

Shakira recordó su show en el medio tiempo del Super Bowl en 2020 que hizo junto con Jennifer Lopez y que contó con Bad Bunny y J Balvin como invitados especiales.

“Recordando nuestra primera actuación juntos en el Super Bowl 2020 y deseándote, Benito, todo lo mejor esta noche”, escribió junto a un video de la actuación de ambos en el Super Bowl.

Lady Gaga, quien protagonizó el medio tiempo del Super Bowl en 2017, aseguró que Benito no necesita ningún consejo de ella, ya que está seguro de quién es.

“Honestamente, no creo que necesite ningún [consejo] de mi parte. Él sabe quién es, y eso es lo único que importa cuando subes a ese escenario. Todo lo que tiene que hacer es ser la hermosa persona que ya es, y el mundo sentirá su corazón”, dijo en una entrevista a People.

