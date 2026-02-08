Declaran el “Día de Bad Bunny” en California antes de su show en el Super Bowl LX

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ya tiene un día en su honor. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el 8 de febrero como el ‘Día de Bad Bunny’, coincidiendo con el show que protagonizará el artista en el medio tiempo del Super Bowl LX en Santa Clara, California.

“Estoy declarando mañana en California como el ‘Día de Bad Bunny’ cuando Bad Bunny actúe en el gran juego en el Golden State con su voz relajante, hermosa y su muy buen aspecto”, dijo Newsom a través de X el sábado.

El gobernador agregó una broma a su anuncio al asegurar que el boricua es “casi tan ‘hot’ como él”. También dijo que era “un tremendo amante del español” y “un gran fanático de Puerto Rico”.

El anuncio del ‘Día de Bad Bunny’ llega en un momento importante en la carrera de ‘Benito’. El artista se convertirá en el primer latino en protagonizar en solitario el show de medio tiempo del Super Bowl este 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Será la primera vez que un artista latino ofrezca un show completamente en español en el evento deportivo más importante de Estados Unidos.

Además, hace tan solo una semana, el artista hizo historia al convertirse en el primer artista latino en ganar un Grammy en la categoría ‘Álbum del Año’ por un álbum completamente en español con ‘Debí tirar más fotos’. Este álbum honra la herencia y cultura boricua combinando ritmos nativos de su tierra y llevando el orgullo latino a todo el continente.

Este importante momento en la carrera de Bad Bunny llega en medio de un álgido momento político en Estados Unidos, donde el gobierno ha impulsado las redadas de ICE para detener y deportar latinos indocumentados en varios estados del país. La elección de Bad Bunny como protagonista del Super Bowl ha sido tomada como un mensaje político en medio de la situación que vive el país.

Durante una conversación con los locutores de Apple Music, Zane Lowe y Ebro Darden, conductores del espacio oficial de la NFL, Bad Bunny se refirió a este momento de su carrera y expresó lo emocionado que se siente por su show.

“Para ser honesto no sé cómo me siento, ha sido mucho, mi tour, los Grammys la semana pasada, todo eso significa que estoy trabajando en este show. Me siento muy agradecido y aunque de momento me veo serio, estoy muy agradecido, procesando, estoy emocionado sobre la presentación, pero al mismo tiempo, me siento muy emocionado por la gente, mi familia, mis amigos, quienes siempre han creído en mí”, dijo el boricua.

