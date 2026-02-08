Forense de NY publica detalles sobre las muertes tempranas por la tormenta invernal

En tanto, la ciudad de Nueva York se prepara para tener varias de las noches más frías de la temporada. Hasta entonces, el médico forense empezó a publicar detalles sobre algunas de las primeras muertes vinculadas con la tormenta invernal del mes pasado, brindando una imagen más clara de cómo murieron algunos neoyorquinos cuando las temperaturas bajaron drásticamente.

En cinco de los casos revisados hasta la fecha, el médico forense determinó que cada persona perdió la vida por hipotermia causada por la exposición al frío. Las cinco muertes se consideraron accidentales y sucedieron entre el 24 y el 2 de enero en cuatro distritos.

En tres casos, la intoxicación por alcohol o etanol se describió como una condición que contribuyó a los fallecimientos, y en otro caso, las metanfetaminas influyeron, de acuerdo con la Oficina del Médico Forense Jefe. La quinta persona murió a las afueras del Hospital St. Barnabas.

El forense no dio a conocer el nombre de ninguna de las personas que murieron, pero el medio Gothamist pudo identificar algunos de los fallecidos por medio de vecinos, amigos y familiares.

Frederick Jones, de 67 años, murió en las afueras de la Tercera Avenida de Manhattan, pese a tener una vivienda estable cerca y a que varios vecinos llamaron al 311 antes de la tormenta. El médico forense señaló que la causa de muerte fue hipotermia con “intoxicación alcohólica aguda” como un factor contribuyente.

Asimismo, Nolberto Jimbo Niola, de 52 años, falleció en un banco de un parque cerca de la calle 96 y la avenida 34. Su muerte también fue resultado de la hipotermia, con “intoxicación aguda por etanol” como causa que contribuyó a su deceso.

Las autoridades de la ciudad dijeron que el recuento de muertes al aire libre debido al frío extremo ahora asciende a 17, pero no se ha dado a conocer los nombres de ninguna de las personas, incluyendo aquellos que perdieron la vida hace más de dos semanas.

El alcalde Zohran Mamdani declaró que la ciudad está intensificando las actividades de divulgación para evitar que el total de muertes siga aumentando, incluso cuando se espera que las temperaturas desciendan.

Mamdani explicó que la ciudad había reabierto 10 escuelas como centros de calentamiento y había desplegado trabajadores adicionales para hacer actividades de extensión comunitaria.

“Estar al aire libre, incluso por un corto período de tiempo, podría suponer un grave riesgo”, manifestó.

No obstante, la ciudad ha tenido problemas para coordinar sus diferentes sistemas. Por ejemplo, a inicios de la semana pasada, nadie en la terminal de ferry de Staten Island sabía que dos de los 20 autobuses de calentamiento de la ciudad estaban estacionados afuera.

En este sentido, el Proyecto de Red de Seguridad del Centro de Justicia Urbana indicó que sus integrantes habían documentado numerosas instancias en las últimas semanas en las que oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) habían empujado a personas sin hogar afuera de las estaciones de metro o amenazado con quitarles sus tiendas de campaña y lonas, incluso cuando el Código Azul de emergencia estaba vigente en ese momento.

Después de los informes, de acuerdo con el grupo, la alcaldía acordó el viernes en la noche que el NYPD ya no obligaría a la gente a abandonar las estaciones del metro de Nueva York ni a desmontar sus refugios improvisados.

En un comunicado, el Ayuntamiento apuntó que había ordenado al NYPD no expulsar a las personas en situación de calle de las instalaciones de la MTA a menos que representen un peligro para si mismas o para los demás.

Sin embargo, señaló que el NYPD seguiría multando a cualquiera que amenazara o acosara a otras personas y las llevaría a una comisaría. Agregó que esta política se mantendrá vigente en el estado de Código Azul.

El medio informó esta semana que los inquilinos presentaron una cantidad récord de quejas por falta de calefacción y agua caliente: 80,000 solo en el mes de enero. Luego de contabilizar las duplicaciones, quedaron unas 37,000, de acuerdo con las autoridades municipales.

La madrugada del sábado, al menos un apagón ya estaba causando caos en el Hospital Brookdale de Brownsville. El centro había estado funcionando con generadores de emergencia desde la semana pasada y fallaron cerca de las 3:00 de la madrugada del sábado. Las autoridades del hospital indicaron que los generadores volvieron a estar operativos a las 10:00 de la mañana.

