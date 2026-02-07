Video: rescate milagroso en aguas congeladas en Queens, Nueva York luego de muerte de bombero en NJ

Tres personas fueron rescatadas milagrosamente en un helicóptero tras caer al agua al romperse el hielo ayer en Jamaica Bay, Queens (NYC),un día después de que un bombero muriese de manera parecida en Nueva Jersey.

Funcionarios del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informaron haber recibido un aviso alrededor de las 4:15 p.m. del viernes sobre varias personas en el agua a la altura de 13-10 Norton Dr., en Far Rockaway, reportó PIX11 News.

Testigos relataron que tres jóvenes caminaban sobre la bahía congelada cuando, de repente, el hielo se rompió y cayeron al agua helada. “Estaban gritando pidiendo ayuda. Estaban en pánico”, dijo a ABC News el testigo Thomas Castro.

Testigos presenciales indicaron que un bombero del FDNY cayó al agua mientras intentaba llegar hasta las víctimas, pero logró salir por sus propios medios. Otro miembro del equipo de buceo de la NYPD también cayó a la bahía.

Las autoridades informaron que tres hombres de 22 años fueron finalmente rescatados por un helicóptero de la Policía de Nueva York (NYPD). Parte de la hazaña heroica fue captada en un video policial.

Dos de las víctimas fueron trasladadas al Hospital Mount Sinai South Nassau en Oceanside, y la tercera al Hospital St. John’s Episcopal en Far Rockaway. Los tres se encontraban conscientes y en buen estado.

Earlier this evening, members of our Scuba Team, Aviation Unit, Emergency Service Unit, and the @FDNY rescued three individuals from frozen waters in Far Rockaway.



No matter the conditions, our officers are always ready to answer the call. pic.twitter.com/kA42EU2srT — NYPD NEWS (@NYPDnews) February 6, 2026

Tragedia bomberil en Nueva Jersey

Howard Bennett, bombero de 61 años de Nueva Jersey, falleció tras caer a las gélidas aguas de una marina a orillas del río Delaware.

El incidente ocurrió alrededor de las 11 a.m. del jueves durante una revisión de mantenimiento de una lancha de bomberos, según ABC News. “Hoy, la ciudad de Camden y todo el estado de Nueva Jersey han perdido a un héroe. Esta tragedia es un recordatorio crudo y doloroso de que los peligros de esta profesión no se limitan a los incendios”, declaró Mathew Caliente, presidente de la Asociación de Bomberos Profesionales de Nueva Jersey (PFANJ).

Los equipos de rescate fueron alertados en el Parque Wiggins Waterfront en Camden tras el aviso de una persona que había caído al río. Bennett permaneció en el agua helada durante aproximadamente 30 minutos. Sus compañeros bomberos estaban allí mismo, rodeándolo, haciendo todo lo posible en un frenético intento de rescate. Finalmente fue sacado del río gracias a un esfuerzo conjunto del personal del Departamento de Bomberos de Camden y colegas de la vecina Filadelfia. Posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario Cooper, donde se confirmó su fallecimiento.

“Éste es un momento muy difícil para todos nosotros”, dijo Jesse Flax, jefe de los bomberos de Camden, citado por Daily News. “No tengo palabras para expresar el profundo dolor que sentimos”.

A principios de enero un hombre de 70 años fue rescatado milagrosamente al caer en su camioneta en el gélido río Hackensack (NJ). En otro caso similar, un niño de 8 años que estaba jugando sobre el hielo de un estanque cayó al agua congelada cuando la superficie cedió a sus pies el Día de Navidad en Long Island (NY). Milagrosamente dos agentes policiales y un sargento lograron auxiliarlo.

También en diciembre un agente de policía logró rescatar a dos niñas que cayeron al lago Woolman tras romperse el hielo en Nueva Jersey. La heroica hazaña fue captada en un video de cámara corporal. Un tercer menor, un varón, ya había salido del agua antes de que llegaran los servicios de emergencia.

En noviembre tres policías héroes rescataron a una adolescente en el gélido río Harlem en el Alto Manhattan (NYC). A fines de 2024 una mujer rescató a un hombre caído a aguas heladas en Long Island (NY). En septiembre de ese año otro valiente neoyorquino actuó rápidamente, salvando la vida de un hombre autista que había caído al agua desde un muelle de Brooklyn (NYC) en Jamaica Bay. En marzo una mujer mayor fue rescatada viva por NYPD de las gélidas aguas en el Riverside Park del Upper West Side.

En 2023 un conductor latino fue rescatado mientras su auto se hundía en el mar tras caer de un muelle en Long Island (NY). En el invierno de 2021 un par de policías y un bombero desafiaron el gélido río Hudson para rescatar a una mujer aparentemente suicida que había saltado al agua en Tarrytown (NY), condado Westchester. Un video del heroico rescate se hizo público.

Pero estas historias no siempre tienen un final feliz. En noviembre una mujer fue hallada muerta en un automóvil sumergido en un estanque en el condado Otsego, informó la Policía Estatal de Nueva York (NYSP). En julio un automóvil rescatado del agua con restos humanos en su interior en Long Island (NY) puso fin a una larga investigación sobre Robert Long, una persona de 62 años reportada desaparecida en 2011. También en el verano de 2025 hallaron muerta a una mujer que se lanzó al Hudson River en Manhattan.

En diciembre de 2024 una niña murió tras intentar rescatar en vano a otro menor que había caído en aguas congeladas en Albany, la capital del estado Nueva York. En octubre de ese año el neoyorquino Jamie Labros murió trágicamente a los 48 años cuando se ahogó mientras intentaba rescatar a una mujer y su hijo durante unas vacaciones familiares en Bermuda.

En 2023 Juan García Suchite, conductor de 31 años, murió cuando su vehículo cayó al río Byram en Port Chester, condado Westchester de Nueva York. En febrero de ese año el conductor de una lujosa camioneta BMW recién comprada murió después de que su vehículo cayese al agua en Long Island (NY).

A finales de 2022 una mujer fue hallada muerta dentro de un vehículo que estaba sumergido en un estanque de retención en una carretera del condado Orange (NY). En diciembre de 2021 una mujer murió después de conducir deliberadamente su automóvil al río Niágara de Nueva York fronterizo con Canadá. En 2018 un niño hispano de 11 años murió después de entrar a un estanque para salvar a su amigo caído al agua congelada en Forest Park, Queens (NYC).

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce.