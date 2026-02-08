Habla el mexicano que terminó con fractura de cráneo durante arresto de ICE en Minnesota

Alberto Castañeda Mondragón, un inmigrante mexicano de 31 años, denunció haber sido golpeado brutalmente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante su arresto el pasado 8 de enero en St. Paul, Minnesota.

Eso le provocó ocho fracturas de cráneo y cinco hemorragias cerebrales potencialmente mortales, según informó The Associated Press.

Castañeda Mondragón relató a AP que fue sacado por la fuerza del vehículo de un amigo frente a un centro comercial, arrojado al suelo, esposado y golpeado con una porra metálica. Posteriormente fue trasladado a un centro de detención de ICE, donde, según su testimonio, los agentes volvieron a agredirlo.

Los agentes informaron al personal médico que el detenido se había golpeado intencionalmente la cabeza contra una pared. Sin embargo, una tomografía computarizada mostró fracturas en la parte frontal, posterior y lateral del cráneo, lesiones que médicos consultados por AP consideraron incompatibles con una caída o impacto accidental.

Castañeda identificó el objeto utilizado para golpearlo como un bastón telescópico ASP, un instrumento policial cuyo uso en la cabeza está considerado fuerza potencialmente letal, según expertos en uso de la fuerza citados por la agencia de noticias.

Tras el arresto, el hombre permaneció varios días desorientado en el Centro Médico del Condado de Hennepin, bajo custodia permanente de ICE.

Un video difundido en redes sociales muestra a Castañeda esposado y con dificultades para mantenerse en pie mientras es escoltado por agentes en un estacionamiento.

AP dijo que el Departamento de Seguridad Nacional, del que depende ICE, no respondió a sus múltiples solicitudes de comentarios. Tampoco está claro si el arresto quedó registrado por cámaras corporales.

Documentos judiciales indican que Castañeda ingresó legalmente a Estados Unidos en marzo de 2022 con una visa de trabajo temporal y que su estatus migratorio irregular se determinó solo después del arresto.

Un juez federal concluyó posteriormente que la detención fue ilegal y ordenó su liberación.

El caso ha generado pedidos de investigación por parte de autoridades estatales y legisladores de Minnesota. El gobernador Tim Walz cuestionó el uso de la fuerza por parte de agentes federales, mientras la Fiscalía del Condado de Ramsey instó a la víctima a presentar una denuncia formal para abrir una investigación penal.

Castañeda no tiene antecedentes penales. Actualmente enfrenta secuelas neurológicas, problemas de memoria y coordinación, y no puede volver a trabajar. Sin seguro médico, depende de apoyo comunitario y donaciones para su recuperación, según AP.

