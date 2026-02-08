Giselle Blondet orgullosa de tener 60 años: ‘En realidad yo no me siento de esta edad’

Giselle Blondet, conductora del programa La Mesa Caliente, reflexionó sobre cómo se siente al tener 60 años.

La también actriz y escritora, dijo en una entrevista con Viviana Gibelli que se siente una mujer agradecida por haber llegado a esta edad. “Que uno llegue al sexto piso significa que uno está vivo y que uno ha podido sobrevivir muchas situaciones que no necesariamente son las más fáciles o bonitas”.

Además de esto, afirmó: “Tengo 60 y qué… En realidad yo no me siento de esta edad. Lo que pasa es que la gente te lo recuerda”.

La boricua cree que siempre hay que tener herramientas para sortear los desafíos. “A esta edad necesitamos una gran fortaleza espiritual y personal para poder seguir adelante con todos los cambios que tienen que ver con la madurez”.

Giselle Blondet resaltó que lo más difícil es que la sociedad impone ciertas reglas de cómo se debe ver una mujer a ciertas edades. “Hay una parte nuestra, normal, que sin querer como que se adapta a ese pensamiento que es con el que crecimos y está esa otra parte que gracias a lo que nosotros estudiamos y ese deseo de seguir creciendo nos dice ‘no, no quiero vivir bajo esas reglas’. Hay algunas cosas que sí, obviamente, pero quiero y entiendo que estoy viviendo los años más importantes de mi vida”, afirmó.

En estos momentos, siente que está más cerca de quizás no estar viva y por eso apuesta a obtener más calidad en su día a día.

La artista comentó que le gusta mantenerse como una mujer actual y que no le tiene miedo a hacer cosas diferentes. “Hay cosas que me han ofrecido y a veces ni he estado preparada para hacerlas en ese momento”, recordó.

Al final, destacó que la actitud es algo clave para asumir distintos desafíos, ya que sin eso, la mentalidad afecta y no se puede avanzar en lo que uno planifica.

