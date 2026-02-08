Gobierno de Trump rechaza solicitud de juez para devolver a estudiante deportada en Thanksgiving

El gobierno de Estados Unidos no facilitará el regreso de Lucía López Belloza, la estudiante de 19 años deportada a Honduras durante el pasado Día de Acción de Gracias en Massachusetts, decisión que se mantiene a pesar de que existía una orden judicial previa que prohibía su expulsión del país y su traslado fuera de ese estado.

La fiscal federal Leah Foley presentó un documento ante el tribunal el viernes, donde establece que el Departamento de Estado no cuenta con la facultad para otorgar visas de manera unilateral. Según el documento, si la joven regresara a territorio estadounidense, su situación legal no cambiaría, informó ABC News.

Asimismo, Foley precisó que López Belloza seguiría bajo una orden de deportación definitiva, lo que implicaría su detención inmediata.

“ICE ha considerado devolver a la peticionaria a los Estados Unidos al status quo que existía inmediatamente antes de su deportación, pero respetuosamente declina seguir este curso de acción”, agregó la fiscal.

Juez califica de “error” traslado de la estudiante a Honduras

La postura de la fiscalía surge tras la intervención del juez federal de distrito Richard G. Stearns. El magistrado había calificado el traslado de la estudiante como un error y sugirió al gobierno “rectificar el error” mediante la emisión de una visa de estudiante que permitiera su reingreso legal para continuar sus estudios universitarios.

Sin embargo, la representación del gobierno descartó esta vía de regularización temporal o retorno bajo custodia.

López Belloza, quien no posee antecedentes penales, ha manifestado que su prioridad en el país era exclusivamente académica. En declaraciones previas a ABC News, la joven describió el impacto de la medida para sus metas personales y familiares.

“Mis padres trabajaron muy duro para poder enviarme a la universidad. Y recibí muy buena ayuda financiera. Conseguí una universidad excelente que me quería, y yo también los quería a ellos. Mi sueño era ir a la universidad, cumplir no solo el mío, sino también el de mi familia… ir a la universidad, ser una de las primeras de mi familia en ir. Fue como… ¡Wow! Lo estoy logrando. Está sucediendo”, expresó.

