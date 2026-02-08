Super Bowl LX: celebridades que asistieron al evento deportivo 

Este domingo se celebra el Super Bowl LX decenas de celebridades se dan cita en este importante evento deportivo. Cada año, la final de la NFL se convierte en el momento perfecto para que artistas, políticos, deportistas de otras disciplinas y más figuras destacadas se reúnan para ver el magno evento deportivo.

Este año cobra particular relevancia, ya que el protagonista del medio tiempo es el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien se convertirá en el primer artista latino en encabezar en solitario el show de medio del Super Bowl. Esto ocurre en medio de una fuerte situación política en Estados Unidos desencadenada por las redadas antimigratorias de ICE hacia los latinos indocumentados.

Los Seattle Seahawks disputarán la final contra los New England Patriots en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El cantante Charlie Puth interpretó el himno nacional mientras que Billie Joe Armstrong y Mike Dirnt de Green Day llevaron el rock al Levi’s Stadium.

Como era de esperarse, el rapero Jay- Z asistió junto a su hija Blue Ivy Carter, al partido de la NFL. El rapero es el dueño de Roc Nation, la empresa productora del show de medio tiempo del Super Bowl y que elige a los artistas que se presentarán en el show.

La leyenda de la música Jon Bon Jovi asistió al partido, al igual que el actor Chris Pratt y el rapero Travis Scott.

También estuvo presente la modelo Kendall Jenner, expareja de Bad Bunny, quien asistió al evento junto con el rapero 21 Savage. No podían faltar Justin Bieber y su esposa Hailey Bieber, quienes suelen asistir cada año a este evento deportivo.

Sigue leyendo: