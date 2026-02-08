Knicks aplastan a Celtics en Boston y recuperan el segundo lugar del Este en la NBA

Los New York Knicks firmaron este domingo una sólida victoria por 111-89 sobre los Boston Celtics en el TD Garden, impulsados por una actuación estelar de Jalen Brunson, autor de 31 puntos, resultado que les permitió recuperar el segundo lugar de la Conferencia Este.

Brunson lideró el ataque neoyorquino y además repartió 8 asistencias, bien respaldado por Josh Hart, quien aportó 19 puntos y 6 rebotes, y por el dominicano Karl-Anthony Towns, que completó un doble-doble con 11 unidades y 10 rebotes.

Uno de los focos del encuentro estuvo en el debut del puertorriqueño José Alvarado, último refuerzo de los Knicks en el mercado de traspasos, quien respondió con 12 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y un tapón en cerca de 25 minutos sobre la cancha.

Con este triunfo en Boston, los Knicks mejoraron su marca a 34-19, igualando el registro de los Celtics y colocándose nuevamente como escoltas en el Este, aunque ambos equipos se mantienen a cinco juegos de distancia de los Detroit Pistons (38-13), líderes de la conferencia.

Por el lado de Boston, Jaylen Brown fue el máximo anotador con 26 puntos, seguido por Derrick White con 19, mientras que Baylor Scheierman aportó 10 puntos y 13 rebotes. También debutó con los Celtics el montenegrino Nikola Vucevic, quien sumó 11 puntos y 6 rebotes.

El partido quedó marcado por el bajo acierto de los Celtics desde la línea de tres puntos. El conjunto local apenas encestó 7 de 41 intentos desde el perímetro (17,1 %), en contraste con los Knicks, que convirtieron 14 de 35 (40 %), una diferencia que terminó siendo decisiva en el marcador.

Sigue leyendo:

·Caitlin Clark debuta como comentarista de la NBA

·NBA suspende a Jaxson Hayes por empujar a la mascota de los Wizards

·Suspenden a Paul George por 25 juegos por romper regla antidroga de NBA