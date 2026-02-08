Lindsey Vonn operada de urgencia tras grave fractura en su debut en los Juegos de Invierno

La legendaria esquiadora Lindsey Vonn fue operada este domingo de urgencia tras sufrir una dramática lesión en su pierna izquierda a los 13 segundos de su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Vonn fue intervenida quirúrgicamente por una fractura en la pierna izquierda. Así lo anunció el hospital Ca’Foncello de Treviso y reseñó la agencia de noticias AFP.

“Lindsey Vonn, que sufrió una fuerte caída en la pista Olimpia delle Tofane de Cortina, durante el descenso, fue atendida por el servicio médico de los Juegos Olímpicos y transportada en helicóptero al hospital Codivilla“, explicó el comunicado del hospital de Treviso.

Posteriormente, el escrito confirmó que Vonn fue enviada al hospital Ca’Foncello de Treviso para su hospitalización. Horas más tarde. Fue sometida a una “intervención quirúrgica ortopédica para consolidar una fractura de la pierna izquierda”, informaron.

Vonn, que competía con una grave lesión de rodilla, tuvo que ser evacuada este domingo al inicio del descenso olímpico el domingo por una caída.

La esquiadora de 41 años perdió el control a los 13 segundos de su actuación y salió rodando hacia abajo. Uno de los momentos más tensos y virales fue su desgarrador grito mientras era atendida por el personal médico en la nieve.

La atleta fue atendida por varios minutos en la nieve hasta que la inmovilizaron en una camilla y evacuaron del lugar en helicóptero.

Vonn, que ostenta un récord de 12 victorias en la Copa del Mundo, volvió a competir al más alto nivel en estos Juegos Olímpicos después de casi seis años fuera del circuito con una prótesis parcial de titanio en su rodilla derecha.

La atleta era favorita para la medalla de oro antes de su caída en Suiza la semana pasada, cuando tuvo su última lesión de rodilla. El parte médico de Vonn contemplaba una rotura del ligamento cruzado anterior; una contusión ósea y daño en el menisco.

Tras la lesión de Vonn, Breezy Johnson, compañera de equipo, obtuvo el oro y se convirtió en la segunda mujer estadounidense en ganar el descenso olímpico después de que Vonn lo hiciera hace 16 años.

Johnson, de 30 años, superó a la alemana Emma Aicher y a la italiana Sofia Goggia en un día agridulce para el equipo de Estados Unidos.



