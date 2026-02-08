Protesta contra ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno terminó en enfrentamiento con la Policía

Lo que comenzó como una protesta de 5,000 personas contra los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán terminó el pasado sábado en un enfrentamiento con la Policía. Las autoridades se vieron obligados a utilizar agua con propulsión y gas lacrimógeno para dispersar los disturbios.

¿Por qué protestaban contra los Juegos Olímpicos de Invierno?

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, la movilización fue convocada por el denominado ‘Comité Olimpiadas Insostenibles’ (COI), una red de organizaciones estudiantiles, anticapitalistas y ambientalistas fundada en Milán.

El objetivo era recorrer los barrios Porta Romana y Corvetto sin pasar por ninguna zona olímpica. Esto para poder enseñar una pancarta con un mensaje que decía: “Reconquistemos las ciudades, liberemos las montañas”.

Asimismo, siendo fiel a su doctrina ambientalista, los manifestantes también acudieron con árboles de cartón para protestar por la tala llevada a cabo para construir las pistas de esquí.

Otro de los motivos de la manifestación era rechazar la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que acompaña a la delegación estadounidense, en medio del clima antimigrante que impera en Estados Unidos y que se cobró la vida de dos civiles en Minneapolis.

Lo que sucedió en la protesta

La hoja de ruta trazada para la manifestación no contemplaba violencia ni enfrentamientos. No obstante, cuando un grupo de personas intentó romper uno de los cordones policiales, las autoridades actuaron.

Los agentes antidisturbios respondieron con cargas, agua a presión y gases lacrimógenos, mientras que algunos manifestantes, ya encapuchados, respondieron lanzando piedras, petardos e incluso fuegos artificiales.

Tras el caos, según la televisión pública RAI, la policía arrestó a cinco personas. Las protestas se dieron un día antes de la apertura de los 25 Juegos Olímpicos de Invierno en las ciudades de Milán y Cortina.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, son la edición número 25, y es la primera vez que Italia organiza unos Juegos de Invierno de manera conjunta entre dos ciudades.

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán–Cortina se llevó a cabo el 6 de febrero en el Estadio Giuseppe Meazza, el emblemático San Siro, donde comenzó oficialmente la cita invernal.

La competencia, que se prolongará hasta el 22 de febrero, reúne a cerca de 2.900 atletas provenientes de más de 90 naciones, distribuidos en 116 pruebas que abarcan 16 disciplinas distintas.



