Lindsey Vonn evacuada en helicóptero tras caída en los Juegos Olímpicos de Invierno

La épica de Lindsey Vonn duró poco en los Juegos Olímpicos de Invierno. La esquiadora, que competía con una grave lesión de rodilla, tuvo que ser evacuada este domingo al inicio del descenso olímpico el domingo por una caída.

La esquiadora de 41 años perdió el control a los 13 segundos de su actuación y salió robando hacia abajo. Uno de los momentos más tensos y virales fue su desgarrador grito mientras era atendida por el personal médico en la nieve.

Elle a osé. Lindsey Vonn, ligaments explosés, 41 ans, comeback de fou… et elle chute dès le début de sa descente olympique. Le silence dans le stade était assourdissant. Respect éternel pour cette warrior. 🙏 #LindseyVonn #MilanoCortina2026 #JO2026 pic.twitter.com/4bV5yPbG0E — Xnemausus (@xnemausus) February 8, 2026

Vonn fue atendida por varios minutos en la nieve hasta que la inmovilizaron en una camilla y evacuaron del lugar en helicóptero. La legendaria esquiadora estaba siendo apoyada por su familia desde las gradas y el rapero Snoop Dogg.

De momento se desconoce su parte médico. A través de X, el equipo de esquí de Estados Unidos informó que sería evaluada.

“Declaración sobre Lindsey Vonn: Lindsey Vonn se cayó en el descenso olímpico y será evaluada por personal médico”, indicaron.

Statement on Lindsey Vonn:



Lindsey Vonn fell in the Olympic downhill and will be evaluated by medical staff. — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) February 8, 2026

Vonn, que ostenta un récord de 12 victorias en la Copa del Mundo, volvió a competir al más alto nivel en estos Juegos Olímpicos después de casi seis años fuera del circuito con una prótesis parcial de titanio en su rodilla derecha.

La atleta era favorita para la medalla de oro antes de su caída en Suiza la semana pasada, cuando tuvo su última lesión de rodilla. El parte médico de Vonn contemplaba una rotura del ligamento cruzado anterior; una contusión ósea y daño en el menisco.

La estadounidense Lindsey Vonn se estrella contra una barrera durante una carrera de descenso de esquí alpino femenino, en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina d’Ampezzo, Italia, el domingo 8 de febrero de 2026. (Foto AP/Jacquelyn Martin).

Tras la lesión de Vonn, Breezy Johnson, compañera de equipo, obtuvo el oro y se convirtió en la segunda mujer estadounidense en ganar el descenso olímpico después de que Vonn lo hiciera hace 16 años.

Johnson, de 30 años, superó a la alemana Emma Aicher y a la italiana Sofia Goggia en un día agridulce para el equipo de Estados Unidos.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, son la edición número 25, y es la primera vez que Italia organiza unos Juegos de Invierno de manera conjunta entre dos ciudades.

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán–Cortina se llevó a cabo el 6 de febrero en el Estadio Giuseppe Meazza, el emblemático San Siro, donde comenzó oficialmente la cita invernal.

La competencia, que se prolongará hasta el 22 de febrero, reúne a cerca de 2.900 atletas provenientes de más de 90 naciones, distribuidos en 116 pruebas que abarcan 16 disciplinas distintas.



