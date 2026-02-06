Investigan a atletas de JJ.OO Invierno por inyecciones en el pene para ganar ventaja

La Agencia Mundial Anti-Doping inició una investigación en los Juegos Olímpicos de Invierno tras acusaciones de que atletas están usando inyecciones de ácido hialurónico en el pene para mejorar su rendimiento.

El diario Bild informó que los atletas se han inyectado ácido en el pene para manipular el sistema cuando toman las medidas para el traje en la disciplina de salto de esquí.

¿Cómo ayuda inyecciones de ácido hialurónico en el pene a atletas?

El ácido hialurónico es un relleno común utilizado en cirugía estética, incluidas las inyecciones que se utilizan para la cirugía de aumento del grosor del pene.

Esta sustancia es temporal y se necesita una nueva dosis de seis a 12 meses dependiendo de la absorción de las partículas, explicó un médico para el portal The Guardian.

“Cada centímetro extra de un traje cuenta. Si tu traje tiene una superficie un 5% mayor, vuelas más lejos”, afirmó el director de carrera masculino de salto de esquí de la FIS, Sandro Pertile.

Los saltadores de esquí deben confeccionar sus trajes para las competiciones en base a las medidas corporales, que incluye la altura de la entrepierna con tecnología de escáneres 3D, desnudos y cumplir con ciertas posiciones corporales para dichas medidas.

Las dimensiones de dicho traje están estrictamente reguladas, ya que su tamaño total puede tener un “efecto significativo” en la sustentación que se puede generar, lo que les permite saltar más lejos.

Tener un aumento en las medidas del pene puede dar un beneficio al atleta debido a que puede tener un traje más grande de lo que sería con las medidas corporales normales, antes de dicha inyección.

Esto le permitiría a los atletas de esquí poder dar saltos más altos y tener mejor rendimiento en sus disciplinas.

“Si algo saliera a la luz, lo analizaríamos para ver si está relacionado con el dopaje. No abordamos otros métodos [no dopantes] para mejorar el rendimiento”, acotó.

