Matan en México a sospechoso del asesinato del colombiano Andrés Escobar, tras el autogol de USA 94

Más de tres décadas después, fue asesinado en México Santiago Gallón, señalado como implicado en el asesinato del futbolista colombiano Andrés Escobar por culpa de un autogol en el Mundial de Estados en 1994.

Gallón fue localizado con impactos de bala en el municipio de Huixquilucan, en México. La noticia fue confirmada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

A través de su cuenta en X, el mandatario informó Santiago Gallón, quien aparecía vinculado en los expedientes del homicidio de Andrés Escobar, fue asesinado en territorio mexicano.

Petro recordó que el asesinato a la joya del fútbol colombiano en 1994 “acabó con la imagen internacional del país”.

Denuncié a Santiago Gallón en elaño 2007 en mi debate sobre el paramilitarismo en Antioquia en el senado de la República, mencioné que hacía parte de la convivir "El Cóndor" al lado de alias "El Tubo", quien era el coordinador del bloque metro, y se dedicaba al robo de gasolina… https://t.co/BhqjMnOwZ6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 6, 2026

La muerte de Andrés Escobar tras el autogol en USA 1994

En la madrugada del 2 de julio de 1994 en un estacionamiento del bar-restaurante El Indio, en Medellín, Colombia, Escobar fue asesinado a tiros. El defensor central había salido a cenar con amigos tras regresar del Mundial de Estados Unidos.

Colombia llegó a USA 94 como favorita. No obstante, en el partido contra Estados Unidos, Escobar marcó un autogol que contribuyó a la eliminación del equipo.

La derrota de Colombia hundió miles de quinielas y arruinó apuestas ilegales millonarias. En aquel bar al que Escobar acudió esa noche para distraerse, varios hombres comenzaron a burlarse del autogol.

Escobar, conocido por su carácter tranquilo, intentó responder con calma. En el estacionamiento fue acribillado con seis disparos a quemarropa.

Fue trasladado a una clínica cercana, pero falleció poco después debido a la gravedad de las heridas. Escobar tenía 27 años y de acuerdo con los reportes de la época, estaba cerca de firmar con el AC Milan de la Serie A de Italia.



