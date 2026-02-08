Nayib Bukele supera el 90% de aprobación en El Salvador: encuesta

La aprobación del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cerró 2025 en 91,9%, uno de los niveles más altos desde que asumió el poder, según una encuesta de la Unidad de Investigación de La Prensa Gráfica (LPG Datos) publicada este jueves.

El respaldo aumentó frente al 85,2% registrado a mediados del año y está asociado principalmente a la percepción de una mejora en la seguridad pública. Del total de encuestados, el 62,8% afirmó aprobar “mucho” la gestión presidencial, mientras que el 29,1% dijo hacerlo “algo”.

Entre quienes avalan al mandatario, el 33% señaló como principal motivo los avances en seguridad, seguido por la percepción de cambios generales en el país (14,3%) y la idea de que Bukele ha realizado un buen trabajo en términos generales (11%).

La desaprobación se ubicó en 5,9%. Dentro de ese grupo, algunos consideran que las mejoras se han limitado únicamente al ámbito de la seguridad, mientras otros mencionan la falta de transparencia y las detenciones arbitrarias como razones de su rechazo.

De acuerdo con la serie histórica de la encuesta, el nivel actual de aprobación se encuentra entre los más elevados de su mandato. El punto más alto se registró en 2020, durante la pandemia de covid-19, cuando el promedio anual alcanzó el 92,5%, incluso por encima de los niveles observados durante el régimen de excepción.

En cuanto al cumplimiento de promesas, el 64,2% de los salvadoreños considera que el presidente está cumpliendo lo prometido, el 22,9% cree que lo ha hecho de manera parcial y el 6,6% opina que no ha cumplido sus compromisos.

Sobre los aspectos negativos de la gestión, el 37% afirmó que no identifica fracasos, mientras que el 10% señaló la situación económica como el principal problema.

El sondeo se realizó entre el 19 y el 25 de enero de 2026 mediante llamadas telefónicas a 1,200 personas mayores de 18 años en todo el país, con un margen de error de 2,8% y un nivel de confianza del 95%.

A estos resultados se suma una encuesta difundida a finales de enero por el Instituto Universitario de Opinión Pública, que otorgó a la gestión de Bukele en 2025 una calificación de 8,39 sobre 10, ligeramente superior a la del año anterior.

