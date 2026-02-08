Netanyahu viajará a EE.UU. el martes para su encuentro con Trump

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viajará el próximo martes a Washington en una visita de Estado oficial con el objetivo de reunirse el miércoles con el presidente Donald Trump en medio de las conversaciones actuales con Irán.

Los medios israelíes habían previsto la gira para la tercera semana de febrero. Sin embargo, la oficina del mandatario confirmó el adelanto del vuelo mediante un comunicado.

La urgencia del viaje se produce ante la inquietud del primer ministro israelí sobre el rumbo de las conversaciones entre la Casa Blanca e Irán. Según el diario Yedioth Ahronoth, fue el propio Netanyahu quien solicitó la reunión ante el temor de que Estados Unidos se esté alejando de las líneas rojas marcadas por Israel de cara a las negociaciones.

Demandas de Israel sobre el acuerdo con Irán

El gobierno israelí sostiene que cualquier pacto debe ser integral y no limitarse únicamente al ámbito atómico. La oficina del primer ministro apuntó que este considera que “cualquier negociación debe incluir la limitación de los misiles balísticos y el fin del apoyo al eje iraní”, en referencia directa a las demandas de Israel a Estados Unidos, informó EFE.

El Gobierno israelí busca establecer una restricción específica en el rango de los misiles iraníes a 300 kilómetros para evitar que supongan una amenaza para su territorio. Asimismo, el Ejecutivo busca un acuerdo que impida que Irán financie a sus aliados regionales, mencionando específicamente al grupo chií libanés Hizbulá y a los hutíes de Yemen.

Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, se pronunció este domingo sobre el acercamiento ocurrido el pasado viernes. Aunque calificó la celebración de las negociaciones nucleares entre su país y Estados Unidos como “un paso adelante”, reiteró que Teherán no renunciará al enriquecimiento de uranio con fines pacíficos.

