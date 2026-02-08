Savannah Guthrie accedió a pagar por la liberación de su madre

Este sábado en la tarde, la periodista Savannah Guthrie y sus hermanos han compartido un nuevo video en redes sociales. Esta vez se dirigen a los secuestradores de su madre para informar que sí pagarán el dinero que solicitan para su liberación.

Guthrie afirmó en el video que está dispuesta a pagar y también dijo: “Recibimos su mensaje y lo comprendemos… nuestra madre es invaluable y estamos dispuestos a pagar lo que sea”.

Este domingo Nancy Guthrie, de 84 años, cumpliría una semana desaparecida. Y durante todos estos días los familiares y autoridades se han tenido que enfrentar a engaños de supuestos secuestradores que quieren estafar a la periodista. Esta semana fue detenido un hombre en Los Ángeles, California, por enviar notas de rescate falsas.

En el mismo video donde acceden a pagar el rescate, los hijos de la desaparecida también ruegan nuevamente porque les sea compartida una fe de vida. En el primer video que compartieron en redes sociales, los hermanos decían que su madre es mayor y que tiene algunos problemas médicos que requieren de medicación diaria.

Tras la difusión del nuevo video, ‘New York Post’ consultó al agente retirado del FBI, Jason Pack, y este dijo: “Esa familia salió en cámara y dijo: ‘Pagaremos’. Sin condiciones, sin letra pequeña, sin abogados dando vueltas. Son solo los hijos de una madre que dicen: tráiganla a casa y haremos lo que sea necesario”,

Mientras tanto, las autoridades siguen haciendo sus investigaciones e incluso, el pasado viernes, el presidente Donald Trump aseguró que se tienen “pistas sólidas” sobre el caso. Incluso, él mismo ha ordenado priorizar la búsqueda de la mujer de 84 años.

Las autoridades han estado muy enfocadas en la investigación dentro de la propiedad de Nancy, ubicada en Tucson, Arizona. Uno de los hallazgos recientes es que las cámaras de la propiedad no grabaron nada, pues fueron desactivadas en la madrugada del domingo. Minutos después, el sistema de seguridad detectó movimiento, pero no grabó nada.

