Trump ordena priorizar búsqueda de la madre de la presentadora Savannah Guthrie

El presidente Donald Trump anunció este miércoles la movilización de recursos federales para localizar a Nancy Guthrie, madre de la presentadora de la cadena NBC, Savannah Guthrie, quien desapareció recientemente en el estado de Arizona, lo que ha generado un operativo de búsqueda a gran escala.

A través de su cuenta en la red social Truth Social, el mandatario confirmó que dio instrucciones precisas para que las fuerzas del orden, tanto federales como locales, colaboren con la familia de la periodista. Trump subrayó que su prioridad es el retorno de la mujer a su hogar.

Según el mensaje presidencial, el Gobierno de Estados Unidos se encuentra trabajando de manera conjunta con las autoridades que lideran la investigación y los operativos de rastreo en la zona.

Detalles de la investigación de la desaparición

La desaparición ocurrió en una urbanización situada en las afueras de Tucson, Arizona, lugar de residencia de Nancy Guthrie. En tal sentido, el alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, actualmente encabeza las investigaciones, y ha compartido los primeros hallazgos sobre el caso, reseñó EFE.

Nanos sostiene la hipótesis de que la mujer fue víctima de un secuestro en su propio domicilio. Aunque la madre de la comunicadora vivía sola, contaba con personal de apoyo para las labores domésticas. El alguacil precisó que, al momento de los hechos, Guthrie se encontraba “en plenas facultades mentales” y no padecía de deterioro cognitivo.

¿Hay sospechosos en el radar?

Hasta el momento, las autoridades no han identificado a posibles sospechosos ni han determinado el número de personas involucradas en el presunto rapto.

“Las pruebas recabadas en la casa aún no apuntaban a ningún sospechoso”, apuntó el alguacil Nanos durante una comparecencia ante los medios el pasado martes.

Por ahora, la policía mantiene abiertas varias líneas de investigación. Actualmente, no se ha podido confirmar si el evento fue un acto de violencia aleatorio o si se trató de un ataque dirigido específicamente contra la madre de la copresentadora del programa Today.

Sigue leyendo:

– Madre e hija estranguladas en Nueva York: crimen resuelto 32 años después

– Mujer muerta en motel en Queens, Nueva York: acusan a hispano casi 30 años después

– Hallan cadáver flotando en Harlem River de Nueva York