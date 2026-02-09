Autoridades aún no tienen sospechosos para el caso de la desaparición de la madre de Savannah Guthrie

Oficialmente, se ha cumplido una semana de la desaparición de la madre de la periodista Savannah Guthrie y el Departamento del Sheriff del condado de Pima informó que por los momentos no tienen muchos detalles sobre el caso.

En una publicación hecha en la cuenta de X (antiguo Twitter), las autoridades informaron que por los momentos no cuentan con sospechosos o con pistas que sean claves para el caso.

“La investigación de Nancy Guthrie continúa. Se realizan seguimientos en varios lugares. No se han identificado sospechosos, personas de interés ni vehículos. No hay ruedas de prensa programadas. Si se produce algún avance significativo en el caso, se convocará una rueda de prensa”, escribieron.

Durante estos primeros siete días, las autoridades y la periodista se han tenido que enfrentar a falsas solicitudes de rescate y, por los momentos, no se han compartido pruebas de que Nancy Guthrie, de 84 años, siga viva.

Las declaraciones recientes del Departamento del Sheriff del condado de Pima, en Arizona, llaman la atención porque contradicen la afirmación que hizo el presidente Donald Trump hace unos días. Según él, las autoridades sí tenían pruebas fuertes para seguir avanzando en la búsqueda de la madre de la periodista.

Este mismo fin de semana, Guthrie y sus hermanos compartieron un video en el que informaban que iban a pagar uno de los supuestos rescates que se les estaba pidiendo. Al mismo tiempo, insistieron en que se les diera una fe de vida de su madre.

Por otro lado, los medios dieron especial atención al regreso de los investigadores a la casa de la hermana de la periodista. Según ‘TMZ’, estuvieron en la residencia de Annie Guthrie durante varias horas, fotografiando varias habitaciones, y por eso se ha asumido que ella o su propiedad están relacionados con el caso.

Por ahora, la desaparición se sigue tratando como un secuestro y se ha informado que dentro de la casa de la madre de Guthrie se encontraron manchas de sangre. Además, se encontraron con que las cámaras de la propiedad fueron desactivadas en la madrugada del domingo 1 de febrero.

Sigue leyendo:

• Savannah Guthrie pide fe de vida de su madre secuestrada

• La periodista Savannah Guthrie decidió alquilar su apartamento en Tribeca

• Conoce el loft en Tribeca que Savannah Guthrie puso en venta