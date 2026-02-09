Características de monedas de un centavo que pueden hacer que valgan hasta $200,000

Aunque muchas personas consideran que las monedas de un centavo no tienen gran valor, en el mundo del coleccionismo algunas piezas pueden alcanzar cifras sorprendentes.

La clave no está en su denominación, sino en detalles específicos como errores de fabricación, materiales inusuales o su estado de conservación, factores que pueden convertir un simple centavo en un objeto altamente codiciado.

Los ‘Wheat Pennies’ o centavos de trigo

Una de las monedas más buscadas por coleccionistas es el llamado ‘Wheat Penny’, que muestra el rostro de Abraham Lincoln en un lado y dos espigas de trigo en el reverso.

Estas monedas fueron acuñadas entre 1909 y 1958 y destacan por su composición metálica original.

De acuerdo con datos de sitios especializados en numismática, hasta 1942 estos centavos estaban fabricados con 95% de cobre.

Sin embargo, en 1943, debido a la necesidad de cobre durante la Segunda Guerra Mundial, la Casa de Moneda de Estados Unidos cambió temporalmente el material a acero recubierto de zinc.

Durante ese proceso se produjeron algunos errores, ya que unas pocas monedas se acuñaron con materiales equivocados, lo que hoy las convierte en piezas raras y de alto valor.

Los centavos con ‘doble troquel’

Otra categoría que puede disparar el precio de un centavo es la de los conocidos como ‘Double Die Pennies’ o centavos de doble troquel.

Este error ocurre cuando la moneda recibe un golpe doble del molde metálico durante su fabricación, provocando que letras, números o imágenes aparezcan duplicados.

En enero, un centavo de 1958 con este error se vendió por $1.136 millones en una subasta organizada por GreatCollections Coin Auctions, una de las casas de subastas de monedas y papel moneda de más rápido crecimiento en Estados Unidos, según reportes de medios financieros.

El coleccionista Blake Alma, fundador del blog especializado CoinHub en Lebanon, Ohio, explicó que estos errores pueden presentar desde duplicaciones leves hasta anomalías estructurales muy evidentes.

En declaraciones recogidas por medios estadounidenses, señaló que las monedas con doble troquel pueden mostrar textos e ilustraciones repetidas que van desde una ‘desviación menor’ hasta una ‘anomalía estructural mayor’.

En plataformas de reventa como eBay, muchas de estas monedas se ofertan entre $1,000 y $2,000, dependiendo de su condición.

Alma también destacó que encontrar una pieza de este tipo suele depender del azar, pero recomendó revisar con atención las monedas que pasan por las manos diariamente para aumentar las probabilidades de detectar una rareza.

El famoso centavo de bronce de 1943

Entre todas las piezas raras, una de las más legendarias es el centavo Lincoln de bronce de 1943.

Este ejemplar es considerado por expertos como uno de los errores más notorios en la historia de la numismática estadounidense.

Aunque ese año la producción debía hacerse en acero recubierto de zinc, unas pocas monedas se acuñaron accidentalmente en bronce.

El valor de estas monedas depende en gran medida de su estado físico.

Un ejemplar que haya circulado puede alcanzar entre $150,000 y $200,000, aunque los precios pueden variar de manera significativa según la demanda del mercado y la calidad de conservación.

La importancia de la condición y la rareza

Especialistas en coleccionismo coinciden en que dos factores determinan el valor de una moneda: su rareza y su condición.

Una pieza poco común pero muy desgastada puede perder atractivo, mientras que una moneda en excelente estado, incluso con un error menor, puede aumentar considerablemente su precio.

Por ello, quienes revisan sus centavos no solo deben fijarse en fechas y diseños, sino también en detalles como brillo, desgaste y nitidez de las inscripciones.

Sigue leyendo:

– Antigua moneda ‘Lord Baltimore’, de los años 1600, podría valer hasta $126,000 en subastas

– Moneda de 1 centavo de 1990 podría valer $5,000 dólares

– Si encuentras moneda de un centavo con esta marca podría valer $60,000