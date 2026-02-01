Juan Soto confirma su regreso con República Dominicana para el Clásico Mundial 2026

Juan Soto volverá a vestir el uniforme de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. La Selección Dominicana confirmó la participación del estelar jardinero de New York Mets, quien disputará por segunda ocasión el torneo internacional.

Soto fue el jugador ofensivo más destacado del conjunto dominicano en la edición de 2023, a pesar de que el equipo quedó eliminado en la fase de grupos. En cuatro encuentros, el bateador zurdo registró promedio de .400, porcentaje de embasarse de .500 y slugging de 1.000, para un OPS de 1,500, el más alto del equipo.

Además, lideró al combinado en carreras anotadas (6) y fue colíder en hits (6), cuadrangulares (2) y boletos recibidos (3), además de terminar segundo en carreras impulsadas (3).

Soto fue uno de los primeros peloteros dominicanos en confirmar su intención de participar en el Clásico Mundial y, según declaraciones del dirigente Albert Pujols y del gerente general Nelson Cruz, ha tenido un rol activo en el proceso de reclutamiento de jugadores para el torneo.

El outfielder llega al evento tras una de las mejores temporadas de su carrera en las Grandes Ligas. En 2025 estableció una marca personal con 43 cuadrangulares, lideró la Liga Nacional en bases robadas (38) y en porcentaje de embasarse (.396), además de encabezar todo MLB con 127 bases por bolas recibidas.

