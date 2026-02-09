Concierto paralelo al show de Bad Bunny en el Super Bowl superó los 6 millones de espectadores

Un concierto promovido como alternativa al espectáculo de Bad Bunny durante el descanso del Super Bowl reunió este domingo a más de seis millones de espectadores simultáneos en YouTube, según datos de la propia plataforma.

El evento fue organizado por la asociación conservadora Turning Point USA, fundada en 2012 por el activista del movimiento MAGA (Make America Great Again), Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre durante un acto universitario en Utah.

La iniciativa había sido anunciada desde octubre, en medio de las críticas de sectores conservadores y del expresidente Donald Trump hacia Bad Bunny, en particular por cantar en español, pese a que el artista es ciudadano estadounidense por su condición de puertorriqueño.

El concierto contó con las actuaciones de Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett, y comenzó casi de manera simultánea al espectáculo del entretiempo del Super Bowl, en un intento explícito por captar parte de la audiencia del evento deportivo más visto del año en Estados Unidos.

De acuerdo con las métricas disponibles, la transmisión alcanzó un máximo de 6.1 millones de espectadores simultáneos, mientras que durante la mayor parte del evento la audiencia osciló entre 4.5 y 5.5 millones de usuarios conectados en YouTube.

La presentación tuvo una duración aproximada de 30 minutos, casi el doble del tiempo habitual del espectáculo del entretiempo del Super Bowl.

