Roger Goodell, comisionado de la NFL, besó y abrazó a Bad Bunny tras el show de medio tiempo

El Super Bowl LX y el show de medio tiempo de Bad Bunny, regalaron imágenes de todo tipo. Una de las más virales fueron las muestras de cariño del comisionado de la NFL Roger Goodell hacia el cantante boricua.

Luego del show de Benito en el Levi’s Stadium de Santa Clara en California ante más de 70,000 fans, la NFL compartió un video en redes sociales donde se ve a Goodell abrazar y besar en la mejilla al boricua.

Ya en el ‘backstage’ tras el histórico espectáculo de Bad Bunny, Goodell se acercó y regaló muestras de cariño público, agradecimiento y felicitación al cantante.

En las imágenes se puede ver al comisionado fundirse en un abrazo y propinarle un beso en la mejilla al puertorriqueño, que también correspondió el afecto.

En la secuencia, que duró poco más de 20 minutos, ambos conversaron e intercambiaron puntos de vista mientras se abrazaban repetidamente.

El encuentro y la interacción entre Bad Bunny y Goodell cerró con ambos posando para una fotografía y el intérprete latino, agradeciéndole con claro tono en español.

La simpatía y conexión entre Goodell y Bad Bunny ha sido pública y notoria desde hace meses. Una semana antes del Super Bowl, el comisionado dio un espaldarazo a la elección del boricua como artista en medio de cuestionamientos de la opinión pública y sectores políticos.

En una rueda de prensa en Santa Clara, California, Goodell fue cuestionado por reporteros por la polémica que ha generado la elección de Bad Bunny y que se incrementó tras sus críticas a ICE en la gala de los Grammy.

“Escucha, Bad Bunny es, y creo que eso se demostró anoche, uno de los grandes artistas del mundo y esa es una de las razones por las que lo elegimos”, dijo Goodell.

“La otra razón es que entendió la plataforma en la que estaba y esta plataforma se utiliza para unir a las personas y para poder unir a las personas con su creatividad, con sus talentos y poder usar este momento para hacer eso y creo que los artistas en el pasado lo han hecho”, añadió.

BREAKING: #NFL commissioner Roger Goodell spoke about Bad Bunny using his acceptance speech at the Grammys last night to protest ICE.



Roger says that Bad Bunny was chosen to help unite the country like the past performers.



“This platform is used to unite”pic.twitter.com/eyndLZdHqi — MLFootball (@MLFootball) February 2, 2026

Anteriormente, a finales de octubre, Goodell defendió la escogencia de la NFL con respecto a Bad Bunny explicando que se consideró el impacto mediático y la inmensa popularidad del puertorriqueño. “Es uno de los artistas líderes y más populares del mundo”, puntualizó el comisionado.

Según datos de NBC, esta edición del ‘halftime’ se convirtió en la más vista en la historia del Super Bowl, alcanzando los 135 millones de espectadores y superando todos los registros previos de audiencia en la televisión estadounidense.



Sigue leyendo:

· John Sutcliffe, periodista de ESPN, en lágrimas tras show de medio tiempo de Bad Bunny [VIDEO]

· Bad Bunny obtuvo récord de audiencia en el Super Bowl 2026

· Seahawks aplastan 29-13 a los Patriots y ganan el Super Bowl LX