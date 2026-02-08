Daniel Elbittar está esperanzado con un pronto cambio en Venezuela

El actor venezolano Daniel Elbittar dijo que está emocionado por los cambios que espera lleguen próximamente a su país, luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

En una conversación con varios reporteros, el artista dijo en conversación con reporteros: “Después de tanta lucha pacífica de la gente, finalmente pues está llegando a la libertad. Ya se ve una luz al final del camino, ya se siente”.

El artista destacó el proceso hacia la transición que vive el país luego de que Maduro fuera extraído de la nación por fuerzas militares de los Estados Unidos.

“Próximamente va a haber elecciones y va a haber cambios de verdad”, comentó.

Daniel Elbittar comentó que espera que con el nuevo gobierno pueda volver a su tierra: “No bueno, a mí me cancelaron el pasaporte y y no podía entrar a Venezuela. Creo que… no lo sé si puedo todavía. Hay que esperar un… creo que ya haya un nuevo gobierno, pero todo se está solucionando. Ahorita están a punto de aprobar una ley de amnistía y ya eso le daría el perdón como a cualquier persona y ahí creo que podría regresar.

Afirmó que por no callarse le cancelaron el pasaporte y entiende que aunque México es su casa y la de sus hijos en estos momentos, en algún momento le tocará regresar.

Al actor le preguntaron por Fernando Carrillo e indicó que nadie le tiene respeto y que no ha logrado más nada en su vida. “Se jacta de decir que sus producciones en Televisa… y la realidad es que no es un actor que la gente pueda sentirse orgullosa de él”, comentó.

El recordado galán de telenovelas ha mostrado una línea de apoyo al chavismo, por lo que ha sido duramente criticado, ya que los venezolanos se han visto sumidos en una dura crisis producto de los gobiernos chavistas.

