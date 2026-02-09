ICE estaría usando disfraces de trabajadores para vigilar y detener migrantes en Minneapolis

La sospecha comenzó como una incomodidad persistente para Luis Ramírez, un hombre de 31 años que trabaja en el restaurante mexicano de su familia en un suburbio de Minneapolis. Durante varios días observó a dos hombres vestidos como empleados de servicios públicos que permanecían cerca del local con chalecos reflectantes y cascos impecables.

El martes decidió encararlos y, en un video grabado por él mismo, se le ve cuestionando a los hombres, quienes cubren sus rostros mientras aparentan llevar equipo táctico bajo la ropa. “A esto se destina el dinero de nuestros contribuyentes”, reclama en la grabación al acusarlos de vigilarlo con placas falsas, publicó la agencia de noticias The Associated Press.

Episodios como este se han vuelto más frecuentes en Minnesota, donde abogados y autoridades locales dicen recibir cada vez más reportes de agentes de ICE encubiertos. Según estos testimonios, algunos agentes se harían pasar por trabajadores de la construcción, repartidores e incluso activistas.

Aunque no todos los casos han sido verificados, las denuncias han incrementado el clima de tensión en un estado que ya enfrentaba nerviosismo por el endurecimiento de la política migratoria, indicó AP.

Naureen Shah, directora de defensa migratoria de la Unión Americana de Libertades Civiles, advirtió en entrevista con la agencia de noticias que estas prácticas pueden deteriorar la confianza pública. A su juicio, si los ciudadanos empiezan a dudar de cualquiera que trabaje en su vecindario, se genera un nivel de confusión “mucho más peligroso”.

Los engaños no son nuevos en las operaciones migratorias

En ocasiones anteriores se emplearon para ingresar a viviendas sin orden judicial, lo que derivó en demandas contra el gobierno federal. Un acuerdo reciente limitó esa práctica en Los Ángeles, pero sigue siendo legal en otras zonas del país.

Lo que ahora preocupa a los defensores de derechos civiles es que las maniobras parezcan más visibles y sofisticadas. Algunos activistas aseguran haber visto vehículos con objetos decorativos o calcomanías para pasar desapercibidos, además de camionetas con herramientas que simularían trabajos comunes.

José Alvillar, organizador del grupo Unidos MN, afirmó que en las últimas semanas agentes vestidos como obreros han aparecido repetidamente en obras de construcción, aunque sin arrestos confirmados.

Uso irregular de matrículas

Funcionarios locales, incluido el gobernador Tim Walz, señalaron que agentes habrían intercambiado placas o utilizado falsas, lo que contravendría la ley estatal.

Una comerciante de antigüedades relató a la AP que dos hombres visitaron su tienda preguntando por matrículas recientes. Tras notar un vehículo con vidrios polarizados cerca del lugar, registró la placa en una base de datos utilizada por activistas y encontró coincidencias con reportes vinculados a operaciones migratorias.

Scott Mechkowski, exfuncionario del ICE, aseguró que los agentes “están adaptando sus tácticas para estar un paso por delante”, aunque reconoció no haber visto antes disfraces de trabajadores uniformados durante arrestos.

En los días posteriores al incidente, Ramírez asegura mantenerse en alerta constante. Incluso llegó a detener a un cerrajero por temor a que fuera un agente encubierto, antes de comprobar que era un vecino. “Todo el mundo está nervioso”, dijo. “Parece que están por todas partes”.

