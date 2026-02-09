Lindsey Vonn confirma compleja lesión en la tibia y múltiples cirugías tras accidente

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn informó este lunes, mediante una publicación en Instagram, que sufrió una fractura compleja de tibia tras su caída en la prueba de descenso del domingo, una lesión que, según explicó, “requerirá múltiples cirugías para arreglarse correctamente”.

“Ayer, mi sueño olímpico no terminó como lo había imaginado. No fue un final de cuento de hadas, simplemente fue la vida. Me atreví a soñar y trabajé muy duro para lograrlo. Porque en el esquí de descenso, la diferencia entre una trayectoria estratégica y una lesión catastrófica puede ser de tan solo unos centímetros”, escribió la atleta en su cuenta de Instagram.

Vonn compitió en la prueba pese a haberse roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda apenas nueve días antes, en otro accidente. Sin embargo, la propia deportista aclaró que esa lesión no influyó en la caída.

“Simplemente estaba 5 pulgadas demasiado apretado en la línea cuando mi brazo derecho se enganchó dentro de la puerta, girándome y provocando mi caída. Mi ligamento cruzado anterior y las lesiones pasadas no tuvieron nada que ver con mi caída”, escribió.

La campeona olímpica también aseguró que no se arrepiente de haber competido. “Saber que yo estaba ahí con una oportunidad de ganar ya era una victoria en sí misma. También sabía que correr era un riesgo. Siempre fue y siempre será un deporte increíblemente peligroso”, añadió.

“Y al igual que en el esquí, en la vida también corremos riesgos. Soñamos. Amamos. Nos lanzamos. Y a veces caemos. A veces nos rompen el corazón. A veces no alcanzamos los sueños que sabemos que podríamos haber logrado. Pero esa es también la belleza de la vida: podemos intentarlo”, agregó.

El hospital informó el domingo por la noche que la esquiadora fue sometida a una cirugía en la pierna izquierda, mientras que el equipo de esquí de Estados Unidos señaló que se encuentra en condición estable. Según su padre, Vonn tampoco regresará a los Juegos Olímpicos para acompañar a sus compañeros ni por ningún otro motivo.

