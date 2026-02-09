Reportan regreso de Serena Williams al tenis tras polémica aparición en comercial durante el Super Bowl

Serena Williams dio un paso significativo hacia un posible regreso al tenis profesional, luego de que la organización antidopaje del deporte la declarara elegible para competir a partir del 22 de febrero.

Esta decisión llega seis meses después de que la ganadora de 23 títulos individuales de Grand Slam se registrara inicialmente con la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

Williams, de 44 años, apareció el lunes en la sección de reinstalaciones del sitio web de la ITIA, una noticia reportada inicialmente por Bounces. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre cuándo, dónde o incluso si Williams volverá a las canchas.

Cuando se reveló el año pasado que Williams se había inscrito en la ITIA para regresar al grupo de pruebas de dopaje, escribió en las redes sociales: “Dios mio, gente, NO estoy regresando. Este incendio es una locura”.

Williams no ha competido desde que se despidió en el Abierto de Estados Unidos 2022. En ese momento, Williams dijo que no quería usar la palabra “retirarse” y en su lugar declaró que estaba “evolucionando” fuera del tenis.

Polémica aparición en el Super Bowl LX

Serena Williams se volvió tema de conversación durante el Super Bowl, luego de aparecer en un anuncio que promociona un tratamiento para perder peso basado en GLP-1, desarrollado por la plataforma de telemedicina Ro.

Serena Williams promocionó un medicamento para bajar de peso en un comercial durante el Super Bowl.



🤔 ¿Opiniones? pic.twitter.com/yFzwJKkMnW — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) February 9, 2026

El comercial desató una ola de reacciones entre los fans, muchos de los cuales se dijeron incómodos al ver a la extenista respaldar públicamente este tipo de medicamentos.

Desde el año pasado, la famosa deportista de 44 años se unió como embajadora de la marca.

En varias ocasiones ha compartido cómo ha sido su proceso para cuidar su salud tras dejar las canchas. Según contó, logró perder más de 13kg en un año gracias al uso de un medicamento GLP-1.

Previo al juego, ya se había lanzado un avance del comercial, lo cual encendió la conversación en redes incluso antes de que saliera completo durante la primera mitad del enfrentamiento entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

En el video, se ve a Williams aplicándose la inyección y haciendo un pedido nuevo desde la app de Ro. También se anunció una nueva versión del tratamiento en formato de pastilla.

Seguir leyendo:

Serena Williams se declara “fan incondicional” de Carlos Alcaraz

Serena y Venus Williams revelan detalles inéditos de su relación en su nuevo podcast “Stockton Street”

Pokémon aprovechó el Super Bowl 2026 para celebrar sus 30 años