Ordenan a ICE liberar a hombre arrestado en redada en Chinatown, alertan sobre arrestos inconstitucionales

Un juez federal ordenó la liberación de un hombre que fue detenido en medio del caos de una redada de inmigración en Chinatown el otoño pasado, dictaminando que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no siguió sus propias reglas y criticó la afirmación de la agencia de tener amplia autoridad para arrestar.

La decisión se deriva de un operativo del ICE en Canal Street en octubre del año pasado, cuando dos docenas de agentes irrumpieron en la zona, conocida por sus productos de imitación, y empezaron a detener a varias personas. Los manifestantes y otros peatones comenzaron a enfrentarse con las fuerzas del orden.

Al menos cuatro personas fueron detenidas, entre ellas Mamadou Boucom Ndoye, ciudadano de Malí que lleva más de 15 años residiendo en Estados Unidos. Aunque se había emitido una orden de expulsión definitiva contra Ndoye, se le había permitido quedarse en el país en virtud de una “orden de supervisión” federal.

No obstante, luego de su captura, el ICE revocó la orden y lo puso detrás de las rejas, una medida que, de acuerdo con el juez de distrito, Vernon Broderick, violó el derecho al debido proceso de Ndoye. El hombre en cuestión se representó a sí mismo en el caso y el fallo se produjo en respuesta a un recurso de habeas corpus interpuesto por su esposa mientras estaba encarcelado en el Centro Correccional del Condado de Orange en Goshen.

Broderick dictaminó que ICE detuvo de manera ilegal a Ndoye al ignorar sus propias normas. De acuerdo con las reglas de la agencia, solo ciertos funcionarios pueden revocar una “orden de supervisión”, pero en el caso de Ndoye, la decisión derivó de un oficial de menor rango sin la debida autoridad.

Si bien la sentencia fue estrecha, el juez no se contuvo en su evaluación de la conducta de ICE en el caso, informó Gothamist.

En una audiencia previa, el gobierno federal había alegado que podía “verificar la identificación de cualquier persona que encontrara”, pero Broderick no estuvo de acuerdo y apuntó que no conocía ninguna jurisprudencia que otorgara “carta blanca al ICE para verificar la identificación o detener a cualquier persona que considere conveniente”.

En este sentido, el juez cuestionó la versión de la agencia sobre cómo se identificó y arrestó a Ndoye. Broderick escribió que ICE no presentó ninguna orden judicial ni brindó ninguna causa probable para la detención ni evidencias de que “el arresto fue, de hecho, algo más que una casualidad”.

La carencia de claridad, escribió el juez, es el motivo por el que existen las regulaciones en primer lugar.

“Sin tales procedimientos, la agencia tendrá la libertad de tomar decisiones preplanificadas para detener ilegalmente a individuos y luego elaborar justificaciones post hoc”, escribió, “o simplemente organizar ‘encuentros’ al azar sin la intención de detener ilegalmente a individuos y luego crear justificaciones post hoc para estas detenciones ilegales”.

El juez ordenó a ICE liberar a Ndoye “lo antes posible” y llevarlo de vuelta a la ciudad de Nueva York.

